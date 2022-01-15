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Зірка серіалу Надія Олексій Нагрудний пояснив, чому свого часу передумав вступати до медичного

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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15 січня, 12:31
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17 січня о 21.00 на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра першої серії 40-серійної медичної драми "Надія". Виконавець ролі хірурга Стрелецького, актор Олексій Нагрудний, розповів, як музика перемогла медицину у його житті
Олексій Нагрудний розповів, що замислювався про медичну кар'єру
Олексій Нагрудний розповів, що замислювався про медичну кар'єру / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Олексій Нагрудний зізнається, що для ролі у серіалі "Надія" йому довелося пройти певну підготовку. Тим більше, що свого часу він міг стати лікарем, але творчість взяла нагору.

Хоча я вже грав лікарів: довелося потренуватися і тримати скальпель, і шити. Це не важко, це кайф. Навчитися чогось нового – це круто, і такого немає в жодній іншій професії!

Олексій Нагрудний розповів, як готувався до участі у серіалі "Надія"
Олексій Нагрудний розповів, як готувався до участі у серіалі "Надія" / Фото: прес-служба

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Актор зізнався, що свого часу перед ним стояв вибір, куди піти: або до музичного училища, або до медичного інституту, у результаті пересилило творче начало.

У душі я так і залишився музикантом: людина з такою освітою не зможе вже інакше слухати Вагнера, і одразу знатиме, де головна партія, де заключна, де кульмінація тощо. В юності був лауреатом Всесоюзного Конкурсу Молодих Виконавців, але так склалися обставини, що я став актором, – поділився актор.

Нагрудний зізнається, робота – його головне хобі. Відпочинок актор обирає лише сімейний.

Ми можемо всі разом дивитися телевізор, валятися біля басейну або вирушити в спекотні країни і розважатися там, як мажори. Головне, що разом, – поділився Олексій Нагрудний.

Нагадаємо, головна героїня серіалу "Надія" – хірург із неабиякими здібностями. Вона має не тільки колосальний професійний досвід, а й рідкісний талант. В особистому житті Наді все непросто: вона перебуває у безперспективних стосунках із одруженим колегою-хірургом Олексієм Стрілецьким (актор Олексій Нагрудний).

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На телеканалі "Україна" стартує нова меддрама "Надія".
На телеканалі "Україна" стартує нова меддрама "Надія". / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Він постійно обіцяє, що скоро розлучиться, але насправді використовує Надію для просування своєї кар'єри. Ситуацію посилює сильне почуття провини, яке переслідує головну героїню та відбивається на її особистому житті. У Наді є таємниця, глибока особиста травма, яка приносить їй душевні страждання. Як складеться історія про становлення жінки-хірурга у складній чоловічій професії і чи знайде вона своє кохання, стане відомо на телеканалі "Україна".

Дивіться серіал "Надія" в ефірі телеканалу "Україна" з 17 січня.

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Раніше виконавиця головної ролі у серіалі "Надія" Анастасія Паніна зізналася, що дуже схожа на свою героїню.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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