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Зірка Вікінгів Кетрін Винник відвідала український Пласт: акторка була скауткою (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
30 серпня, 13:23
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Голлівудська зірка прибула в Україну ще напередодні Дня Незалежності і залишилася тут на деякий час. У Києві вона зустрілася з представниками скаутської організації
Кетрін Віннік відвідала український "Пласт"
Кетрін Віннік відвідала український "Пласт" / Фото: instagram.com/katherynwinnick

У своєму Instagram-профілі Кетрін Винник поділилася серією знімків, на яких вона зображена в оточенні українських пластунів. Для зустрічі зі скаутами акторка одягла коричневу сорочку з вишивкою і чорну спідницю.

Так чудово возз'єднатися зі своєю українською скаутською групою дитинства "Пласт". Дякую за такий теплий прийом, – написала Винник в соцмережі.

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Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:

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Про те, що Кетрін Винник була в "Пласті", вона розповідала в інтерв'ю:

Це було відмінним знаряддям для виховання і розвитку лідерських навичок. Цей досвід дав мені багато користі в дорослому житті.

Пласт – це українська скаутська організація, яка була створена у 1911 році. Першу присягу українські пластуни склали в 1912 році у Львові.

Крім України, Пласт офіційно існує у восьми країнах світу: Австралії, Аргентині, Великобританії, Канаді, Німеччині, Польщі, Словаччини та США.

Кетрін винник в ролі Лагерта / Кадр з серіалу "Вікінги"

Кетрін Віннік (Katheryn Winnick, укр. Катерина Анна Винницька) – 39-річна канадська акторка українського походження. Відома виконанням ролі Лагерти в канадському серіалі "Вікінги".

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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