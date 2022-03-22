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$50 тисяч за голову Чичеріної! У США дають винагороду за ліквідацію фанатки "русского міра"

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МаленькийСереднійВеликий
22 березня, 16:02
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Російська співачка Юля Чичеріна підтримує війну проти України впродовж восьми років. Днями вона не на жарт розлютила українців....
За голову Юлії Чичеріної пообіцяли величезну нагороду
За голову Юлії Чичеріної пообіцяли величезну нагороду / Фото: Instagram

Нещодавно рашистка Чичеріна зняла український прапор із будівлі міської ради в окупованому Енергодарі Запорізької області. Зробила вона це в присутності російських окупантів, які майже місяць розстрілюють мирних людей в Україні.

Такий ганебний вчинок артистки обурив Мережу. Прихильниці Путіна побажали довгих подорожей до пекла, спільного концерту з Кобзоном та іншого.

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А от український журналіст Сергій Іванов у Twitter повідомив, що за знищення прихильниці "русского міра" Юлії Чичеріної у США запропонували винагороду. Голову російської співачки оцінили у 50 тисяч доларів.

Мій каліфорнійський друг Зак пропонує $50 000 за голову чичеріної. Це без жартів. Не знаю, навіщо вона йому, але він попросив озвучити. Нормальні гроші, аби ніхто ніколи не чув її паскудного вереску, – зазначив Іванов.

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Нагадаємо, що Юлія Чичеріна у 2020 році отримала "паспорт ЛНР". Також вона незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим і активно підтримує диктаторський режим Путіна. Недоспівачка неодноразово виступала на тимчасово окупованих територіях у Луганській та Донецькій областях та закликала до вбивства українців.

До слова, Юлію Чичеріну внесено до бази "Миротворця". Також проти неї в Україні порушено кримінальну справу.

Скріншот "Миротворець"

Раніше ми писали, що Лорак, Лободу, Баскова та інших артистів, які підтримали війну в Україні, хочуть позбавити українських нагород.

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