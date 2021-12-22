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А як же Айза? Репер Гуф одружився з моделлю, яка молодша за нього на 17 років.

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
22 грудня, 12:24
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Несподіванкою для фанатів стало друге весілля Гуфа та моделі Юлії Корольової. Шанувальників непокоїть питання – а як же новий шлюб переживе нова дружина музиканта?
Репер Гуф вдруге одружився - як відреагувала Айза
Репер Гуф вдруге одружився - як відреагувала Айза

Скандальний репер Гуф, який отримав заборону на в'їзд в Україну , одружився вдруге. Обранкою музиканта стала модель Юлія Корольова.

У 42-річного репера та його коханої не маленька різниця у віці – 17 років. Але, схоже, що це зовсім не бентежить пару.

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Новиною про весілля стала сюрпризом для шанувальників. Фотографіями з весілля Гуф та Юлія поділилися у своїх Instagram-акаунтах.

Гуф одружився вдруге
Гуф одружився вдруге / Фото: instagram.com/therealguf

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Коментатори привітали репера з новим етапом у житті та побажали щасливого сімейного життя. Хоча багатьох збентежило, як відреагує колишня дружина музиканта – Айза Долматова.

  • "Десь ридає Айза"
  • "Десь під парканом плаче Айза"
  • "Айза, як справи?"
  • "Сторіс у Айзи є вже?"
Скріншот

Як відомо, Олексій (справжнє ім'я репера) та Айза намагалися відновити свої стосунки зовсім недавно. Щаслива Долматова навіть записала тоді кілька історій у тому, що вона " знову баба Гуфа " . Проте після репер кинув дівчину заради Юлії.

Шанувальники очікували від Айзи бурхливої реакції на весілля колишнього чоловіка, але, схоже, дівчина вирішила не створювати скандал (принаймні поки що).

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На запитання від передплатників ведуча відповіла, що щиро вітає пару, хоча відновити спілкування з Олексієм Айза не планує.

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У мене на нього жорсткі межі, – відповіла Долматова.

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Як ми писали раніше, ще несподіване весілля зіграли в сім'ї Бекхема. 72-річний батько футболіста одружився з коханою молодшою за нього на 11 років .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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