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А как же Айза? Рэпер Гуф женился на модели, которая младше его на 17 лет

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
22 декабря, 12:24
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Неожиданностью для фанатов стала вторая свадьба Гуфа и модели Юлии Королевой. Поклонников беспокоит вопрос – а как же новый брак переживет новая жена музыканта?
Рэпер Гуф второй раз женился - как отреагировала Айза
Рэпер Гуф второй раз женился - как отреагировала Айза

Скандальный рэпер Гуф, который получил запрет на въезд в Украину, женился во второй раз. Избранницей музыканта стала модель Юлия Королева.

У 42-летнего рэпера и его возлюбленной не маленькая разница в возрасте – 17 лет. Но, похоже, что это совсем не смущает пару.

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Новостью о свадьбе стала сюрпризом для поклонников. Фотографиями со свадьбы Гуф и Юлия поделились в своих Instagram-аккаунтах.

Гуф женился во второй раз
Гуф женился во второй раз / Фото: instagram.com/therealguf

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Комментаторы поздравили рэпера с новым этапом в жизни и пожелали счастливой семейной жизни. Хотя многих смутило, как же отреагирует бывшая супруга музыканта – Айза Долматова.

  • "Где-то рыдает Айза"
  • "Где-то под забором плачет Айза"
  • "Айза, как дела?"
  • "Сторис у Айзы есть уже?"
Скриншот

Как известно, Алексей(настоящее имя рэпера) и Айза пытались возобновить свои отношения совсем недавно. Счастливая Долматова даже записала тогда несколько историй о том, что она "снова баба Гуфа". Однако, после рэпер бросил девушку ради Юлии.

Поклонники ожидали от Айзы бурной реакции на свадьбу бывшего мужа, но, похоже, девушка решила не создавать скандал (по крайней мере, пока).

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На вопросы от подписчиков ведущая ответила, что от всей души поздравляет пару, хотя возобновить общение с Алексеем Айза не планирует.

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У меня на него жесткие границы, – ответила Долматова.

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Как мы писали ранее, еще неожиданную свадьбу сыграли в семье Бэкхема – 72-летний отец футболиста женился на возлюбленной младше его на 11 лет.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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