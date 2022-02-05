Завтра 04:24 на
Сноуборд
Жінки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
Завтра 05:00 на
Гірськолижний спуск
Чоловіки, швидкісний спуск
Фінал
Завтра 09:00 на
Скіатлон
Чоловіки, 15 км + 15 км
Фінал
Завтра 10:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 5000 м
Фінал
Завтра 14:00 на
Стрибки з трампліну
Чоловіки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
Завтра 14:40 на
Фрістайл
Жінки, могул
Третій финал
Завтра 15:15 на
Санний спорт
Чоловіки
3-й заїзд, фінал
7 лютого 05:35 на
Фігурне катання
Жінки, командні змагання
Довільна програма
7 лютого 06:54 на
Сноуборд
Чоловіки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
7 лютого 07:45 на
Гігантський слалом
Жінки
2-й заїзд
7 лютого 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 1500 м
Фінал
7 лютого 11:00 на
Біатлон
Жінки, індивідуальна
гонка 15 км, фінал
7 лютого 14:46 на
Шорт-трек
Жінки, 500 м
Фінал А
7 лютого 14:51 на
Стрибки з трампліну
Змішані команди
Фінальний раунд
7 лютого 14:58 на
Шорт-трек
Чоловіки, 500 м
Фінал А
Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎓 Скандал у Могилянці 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди
Поиск на segodnya.ua

Тіна - викладач

Діти Куравльова

Вакарчук про сина

Собчак vs Шнуров

Лепс браконьєр

Одкровення Сумської
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Анастасія Волочкова виправдалася за стосунки з банщиком Сергієм: "звичайний курортний роман"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 лютого, 20:38
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Балерина продовжує ділитися з шанувальниками подробицями розриву з банщиком Сергієм Кузнєцовим, з яким познайомилася на програмі "Давай одружимося!"
Анастасія Волочкова виправдалася за розрив із Сергієм Кузнєцовим
Анастасія Волочкова виправдалася за розрив із Сергієм Кузнєцовим / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова нещодавно знову опинилася із розбитим серцем після того, як коханий став ініціатором їхнього розриву .

Балерина спочатку поскаржилася на те, що чоловік скористався її популярністю і просто пропіарився на її імені, а наступного посту вже виправдовувала Сергія.

Реклама

Проте, схоже, що Волочкова так і не визначилася з тим, як поводитися після розлучення та яку реакцію показати публіці.

Під час свого прямого ефіру Анастасія вирішила виправдатися перед шанувальниками та заявила, що одразу планувала недовгий роман із банщиком.

А що із Сергієм? Нічого. Це спочатку був звичайний курортний роман. Я з ним познайомилася спеціально, щоб з кимось провести Новий рік та здійснити романтичну подорож. Чоловік встиг скуштувати всі плоди піару, а я спочатку знала, що це просто черговий короткий роман. На цьому все, – заявила фанатам Волочкова.

Анастасія Волочкова знову спричинила скандал.
Анастасія Волочкова знову спричинила скандал. / Фото: instagram.com/volochkova_art

Реклама

Нагадаємо, що Анастасія та Сергій розлучилися після нетривалих стосунків, які тривали трохи більше місяця.

Романи балерини завжди активно обговорювалися у ЗМІ. Раніше Анастасія Волочкова зустрічалася із заможними чоловіками: олігарх Сулейман Керімов, бізнесмен В'ячеслав Лейбман, нафтовик Бахтіяр Салімов. А в останні роки балерина крутить романи із чоловіками, яких сама містить.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
"Пошта" від Jerry Heil
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
5 лютого. Адольф Віндаус. Рівно 94 роки тому німецький учений Адольф Отто Рейнгольд Віндаус першим у світі синтезував вітамін D і за підсумками 1928 був удостоєний Нобелівської премії…
Історія дня - за хвилину
Сімейне селфі
Чи схожа дочка Сергія Притули на тата?
Більше фото
Цитата дня

Непрофесіонали заполонили весь ринок. А так хочеться все-таки, щоб на майданчику були люди з гарною школою

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумська Актриса, Народна артистка України
Відверте інтерв'ю актриси

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти