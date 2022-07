Андрій Єрмак привітав Тома Круза з ювілеєм. Куди запросив актора керівник ОП?

Сьогодні зірка Голлівуду Том Круз, якого нещодавно підловили в компанії таємничої незнайомки, святкує своє 60-річчя.

З днем народження зірку фільмів "Місія нездійсненна" привітав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Політик розмістив у Twitter спільну фотографію з Крузом, зроблену в Київському метрополітені.

@TomCruise , a sincere friend of Ukraine, turned 60 today. Контракти та сприяння для підтримки людей. Please go on starring and motivating us with your life path. We invite you to. pic.twitter.com/oX8KFlOxTf