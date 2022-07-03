Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
📺 📢 Ракетні обстріли ⚔ Наступ на Луганщині Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Андрій Єрмак привітав Тома Круза з ювілеєм. Куди запросив актора керівник ОП?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 липня, 21:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Політик поділився спільною фотографією з голлівудською зіркою. Що побажав актору Андрій Єрмак – вже у матеріалі
Андрій Єрмак привітав із днем народження Тома Круза
Андрій Єрмак привітав із днем народження Тома Круза / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сьогодні зірка Голлівуду Том Круз, якого нещодавно підловили в компанії таємничої незнайомки, святкує своє 60-річчя.

З днем народження зірку фільмів "Місія нездійсненна" привітав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Політик розмістив у Twitter спільну фотографію з Крузом, зроблену в Київському метрополітені.

Реклама

Тому Крузу, справжньому другові України, сьогодні виповнюється 60 років. Вітаю та дякую за підтримку від українського народу. Будь ласка, продовжуй зніматися та мотивувати нас своїм життєвим шляхом. Ми запрошуємо тебе до України, – написав Єрмак.

Нагадаємо, що Том Круз вже відвідував Київ у 2019 році. Тоді голлівудський актор зустрівся з Володимиром Зеленським та прогулявся вулицями столиці України.

Том Круз на зустрічі з Володимиром Зеленським
Том Круз на зустрічі з Володимиром Зеленським

Реклама

Раніше стало відомо, що актор – зірка "Місії нездійсненної" розлучився зі своєю дівчиною з несподіваної причини.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти