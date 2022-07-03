Андрій Єрмак привітав Тома Круза з ювілеєм. Куди запросив актора керівник ОП?

Політик поділився спільною фотографією з голлівудською зіркою. Що побажав актору Андрій Єрмак – вже у матеріалі

Андрій Єрмак привітав із днем народження Тома Круза / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сьогодні зірка Голлівуду Том Круз, якого нещодавно підловили в компанії таємничої незнайомки, святкує своє 60-річчя.

З днем народження зірку фільмів "Місія нездійсненна" привітав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Політик розмістив у Twitter спільну фотографію з Крузом, зроблену в Київському метрополітені.

Реклама

@TomCruise , a sincere friend of Ukraine, turned 60 today. Контракти та сприяння для підтримки людей. Please go on starring and motivating us with your life path. We invite you to. pic.twitter.com/oX8KFlOxTf - Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 3, 2022

Тому Крузу, справжньому другові України, сьогодні виповнюється 60 років. Вітаю та дякую за підтримку від українського народу. Будь ласка, продовжуй зніматися та мотивувати нас своїм життєвим шляхом. Ми запрошуємо тебе до України, – написав Єрмак.

Нагадаємо, що Том Круз вже відвідував Київ у 2019 році. Тоді голлівудський актор зустрівся з Володимиром Зеленським та прогулявся вулицями столиці України.

Том Круз на зустрічі з Володимиром Зеленським

Реклама

Раніше стало відомо, що актор – зірка "Місії нездійсненної" розлучився зі своєю дівчиною з несподіваної причини.