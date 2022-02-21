Андрій Макаревич висловився про біженців із "Л/ДНР": Путін не забув, що це наші гроші?

Лідер рок-гурту "Машина времени" дорікнув президенту Росії Володимиру Путіну марнотратством на тлі загострення ситуації на Донбасі

Андрій Макаревич розкритикував Володимира Путіна. / Фото: Instagram

Андрій Макаревич продовжує критикувати Кремль та дії московської влади. Днями артист публічно висловився про війну Росії проти України. Тепер ж співак вирішив торкнутися теми біженців та військових навчаннь.

У Facebook Макаревич висловив своє обурення, що Володимир Путін виділяє величезні кошти на навчання військових біля українського кордону та біженців із так званих "Л/ДНР". Музикант нагадав, що йдеться про гроші російських платників податків.

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Наш президент останніми днями красиво розподіляє мільярди – на навчання, на біженців... Він не забув, що це наші гроші? – поставив риторичне питання артист до президента РФ.

Один з фоловерів запитав у Макаревича: "Чого це вони раптом ваші?". У відповідь музикант наголосив, що віддає частину своїх грошей до бюджету. "А чиї? Ви платите податки? Я плачу".

Скріншот Facebook

Ще один підписник написав: "Не перший рік розподіляє. Це ви швидше забули, що це ваші гроші розподіляють на війну, не тільки на навчання й біженців". Макаревич у відповідь: "Та пам'ятаю... Від цього не легше".

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Скріншот Facebook

Інші ж фоловери підтримали Макаревича та висловили свої слова обурення щодо цієї ситуації:

А він цього не знав і знати не хоче, зважаючи на все.

Було ваше – стало наше! Ручки – ось вони! Все це сумно і соромно так, що хочеться вилізти кудись із цього мороку. Але нікуди.

А він ніколи цього не пам'ятав. Вважає, що витрачає своє. Він не підзвітний нікому, тому й творить, що хоче.

Скріншот Facebook

Зазначимо, що Росія та Білорусь оголосили про продовження своїх спільних навчаннь "Союзна рішучість", які мали завершитися ще 20 лютого. Причина нібито "військова активність біля кордонів" і "загострення на Донбасі".

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А раніше Кремль виділив п'ять мільярдів рублів для "евакуйованих" з Донбасу.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Макаревич разом з іншими російськими зірками підписали петицію проти російської агресії.