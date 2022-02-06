Арнольд Шварценеггер, Наталі Портман та інші зірки, які навчалися в університеті на незвичайних спеціальностях

Приказка "Хто на що навчався" працює не завжди і це можуть підтвердити навіть селебретіс. Розповідаємо про вищу освіту кумирів мільйонів. Ймовірно, фани будуть здивовані

Хто зірки за спеціальністю. / Фото: Getty Images

Доволі часто стається так, що після закінчення університету, люди йдуть працювати далеко не за спеціальністю. Так було і з багатьма зірками шоу-бізу, які забули про вищу освіту навіть під час навчання. Часом те, що вони вивчали в вузах, зовсім не має нічого спільного із творчістю.

Хто ж вони – зіркові бакалаври, магістри, поліглоти – дізнайтесь у матеріалі "Сьогодні".

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Ештон Катчер

Ештон Катчер / Фото: Getty Images

У 1996 році майбутній актор вступив до Айовського університету, по закінченню якого мав стати інженером-біохіміком. Ештон обрав таку спеціальність, бо ж хотів знайти ліки від серцевого захворювання, на яке страждав його брат. Проте наукова кар'єра була не для нього – незадовго до випуску Катчер вирішив покинути університет заради участі у модельному конкурсі і далі пішло-поїхало

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія в Каннах / Фото: Getty Images

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Напевно, ви будете здивовані, але акторка після школи обрала собі незвичайний напрямок – кінезіологію (дисципліна, що вивчає м'язовий рух). Єва навіть зуміла здобути ступінь бакалавра. Згодом Лонгорія пішла на магістратуру за спеціальністю "Вивчення чікано" (чікано – мексиканці, що переселилися в Америку). Паралельно з навчанням акторка знімалась в "Відчайдушних домогосподарках". Зірка завжди казала, що вчитись ніколи не пізно.

Наталі Портман

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Колись зірку "Леону" дражнили "ботаником", адже вона дуже відповідально ставилась до навчання. Дівчина здобувала освіту у Гарвардському університеті і паралельно знімалася у кіно. Під час навчання вона брала участь у дослідницьких роботах, і згодом отримала вчений ступінь з психології. Після цього Портман вивчала іноземні мови у Єрусалимському інституті. Так, акторка вільно говорить англійською, французькою, японською та івритом.

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Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Відомий співак після школи вступив одразу на дві спеціальності. Так, він пішов стопами батька та потрапив на факультет теоретичної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка. А ще артист займався міжнародною економікою. У 2009 році музикант у перервах між концертами гурту "Океан Ельзи" захистив дисертацію в Інституті фізики конденсованих систем НАН України на звання кандидата фізико-математичних наук. Також він був студентом Єльського університету за програмою розвитку глобального лідерства.

Емма Уотсон

Емма Вотсон / Фото: Getty Images

Британська акторка, що прославилася роллю Герміони Грейнджер у фільмах про Гаррі Поттера, навчалась в престижному Університеті Брауна, що входить до асоціації американських вузів "Ліга плюща". Емма не забувала про семінари та лекції, незважаючи на активні зйомки! Таким чином Уотсон здобула ступінь бакалавра з англійської мови та літератури.

Сальма Гаєк

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Гаряча мексиканка – спеціаліст з міжнародних відносин Ібероамериканського університету (Мехіко). Щоправда, вже у віці 23 років Сальма пішла зі спеціальності – це сталося після головної ролі у відомому мексиканському серіалі "Тереза".

Арнольд Шварценеггер

/ Фото: Getty Images

Існує стереотип, мов качки не дуже володіють здібностями до навчання. Проте цю теорію спростовує Арнольд Шварценеггер. Колись майбутній актор переїхав до США, і він погано говорив англійською. Та це не завадило йому закінчити Каліфорнійський коледж Санта-Моніки, а потім отримати економічний диплом у сфері фітнесу та бізнес-адміністрування в університеті Вісконсін-Суперіор.

Метью Макконахі

Метью Макконахі / Фото: Getty Images

Несерйозний актор із серйозною освітою Відомо, що Метью навчався в Техаському університеті в Остіні, рік жив у Австралії за програмою обміну та врешті-решт закінчив вуз із дипломом юриста! Проте, складаючи випускні іспити, Макконахі зрозумів, що працювати за фахом він ніколи не буде.

Як би ми бачимо, доля зовсім непередбачувана. Ви можете навчатись на інженера, навіть не підозрюючи, що в майбутньому станете всесвітньо відомою персоною чи улюбленцем мільйонів. Це приголомшливо! Такі історії селебретіс надихають працювати та йти вперед і головне – нічого ніколи не боятись

До речі, раніше ми писали, що Наталі Портман із сином потрапила в об'єктив папараці. Дивіться фото акторки зі своїм спадкоємцем.