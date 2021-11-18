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Ведучі Орла та решки Аліна Астровська та Антон Лаврентьєв чекають на первістка

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
18 листопада, 20:56
В закладинки
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Відома пара повідомила про це у соціальній мережі. Шанувальники зраділи новини та засипали коханих привітаннями
Кохані поділилися радісною новиною про поповнення
Кохані поділилися радісною новиною про поповнення / Фото: Инстаграм

Зараз вони відпочивають на елітному курорті. Переглядаючи знімки пари з Мальдів, підписники зауважили, що на всіх знімках Астровська сфотографована лише до пояса. Тож шанувальники телеведучої почали підозрювати, що вона вагітна. Їхні здогади виявилися правдивими – сьогодні дівчина оголосила, що зараз у положенні і чекає на первістка.

При надії, – написала Аліна.

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Екс-солістка REAL опублікувала зворушливе відео прогулянки з коханим на пісочному узбережжі та продемонструвала вже помітний животик, який Антон завжди ніжно гладив і цілував. Дізнайтесь, як знімати такі ж якісні відео.

Ти переживаєш? – Дуже! – А чого ти переживаєш? По-перше, вони на це теж чекали, як і ми, так що все буде космос! А, по-друге, ти, будь ласка, не хвилюйся, я ж з тобою, і взагалі, нас тепер троє, а з тваринами – п'ятеро, а це вже банда, нам нічого не страшно ! І це я ще бабусь та дідусів не рахував, – поділився артист на своїй сторінці.

Фото: Instagram

Підписники одразу почали радіти новині:

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  • Вітаю вас із чудовим творінням!
  • Вітаю з малюком.
  • Ніжної вагітності та легких пологів.

Астровська вже була двічі у шлюбі. Вперше, у віці 18 років, виконавиця вийшла заміж за спортсмена Євгена Бредуна. Після розлучення вона побралася з підприємцем.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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