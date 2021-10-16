Без філерів і ботокса: 10 знаменитостей, які вміють старіти красиво

Деякі зірки вже до 25-ти років "перекроїли" своє обличчя, а хтось навіть в 75 не потребує "уколах краси" і вже тим більше не думає про пластичні операції

Зірки, які відмовилися від ботокса і філерів / Фото: instagram.com/juliannemoore, instagram.com/susansarandon

актриса Джоді Фостер колись зізналася, що її не турбує те, як вона виглядає в реальному житті, додавши, що вона зовсім не "нечупара і не тюхтій", а просто їй все одно.

Зірка "Мовчання ягнят" в свої 58 також не є прихильницею ін'єкцій ботоксу , Вважаючи за краще здорове харчування і заняття спортом.

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Джоді Фостер відмовилася від ботокса і інших уколів краси / Фото: instagram.com/jodiefosterworld

Далі в нашій добірці ще дев'ять актрис, які не бояться вікових змін і дрібних зморшок.

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Хелен Міррен

Хелен Міррен не боїться старіти / Фото: vogue.co.uk

Відома британська актриса ніколи не робила пластику і навіть в 76 років не приховує свої зморшки на обличчі. Хелен Міррен завжди виглядає як дуже щаслива жінка, яка перебуває в гармонії з собою і своїм віком.

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Сьюзан Сарандон

Сьюзан Сарандон / Фото: instagram.com/susansarandon

Ще одна актриса, яка "за" природну красу – Сьюзан Сарандон. Їй 75 і вона виглядає приголомшливо без всяких ін'єкцій.

Меріл Стріп

Меріл Стріп / Фото: instagram.com/merylstreep

Зірка Голлівуду до пластичної хірургії відноситься негативно і не вважає це "порятунком" або "ключем до вічної молодості".

Дайан Кітон

Дайан Кітон / Фото: vogue.co.uk

Ще одна легенда, володарка "Оскара" – Дайан Кітон – також відмовилася від підтяжок, що видно неозброєним оком. Але від цього вона не виглядає гірше, а навіть навпаки.

Сігурні Уівер

/ Фото: Getty Images

Зірці "Чужого" Сігурні Уівер зараз 72 роки, але досі вона не лягала під ніж хірурга і нічого в своїй зовнішності не міняла. Це ж стосується і філерів. Уівер зізнається, що не бачить сенсу в уколах.

Шарлотта Ремплінг

Шарлотта Ремплінг / Фото: fashionmagazine.com

Відома британська актриса Шарлотта Ремплінг в молодості вважалася красунею і зачаровувала всіх своєю зовнішністю. І хоча в 75 вона виглядає вже інакше, але її шарм нікуди не зник.

Джуліанна Мур

Джуліанна Мур / Фото: VOGUE

Від рудоволосої Джуліанна Мур складно відвести погляд. Актриса не засуджує прихильниць ботокса, але сама є противницею подібних процедур.

Кейт Уінслет

Кейт Уінслет / Фото: instagram.com/kate.winslet.official

Зірці "Титаніка" приписують ринопластику – нібито вона змінила форму носа. Але кілька років тому Кейт разом зі своїми подругами організувала Лігу супротивників пластичної хірургії і публічно заявила, що ніколи не дозволить своєму обличчю "застигнути з одним виразом".

Мішель Пфайффер

Мішель Пфайффер / Фото: instagram.com/michellepfeifferofficial

Дивлячись на 63-річну актрису складно повірити в її вік. Мішель говорить, що поки радикально не змінювала своє обличчя, але не виключає того, що одного разу скористається послугами косметологів, тому що абсолютно не проти ботокса.

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