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Боня про ймовірний алкоголізм Бузової: Людині не можна випити і розслабитися?

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
27 липня, 19:57
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Телеведуча і світська левиця Вікторія Боня заявила, що ніколи не бачила Ольгу Бузову п'яною. Ця заява прозвучала на тлі чуток про алкоголізм Бузової
Вікторія Боня прокоментувала чутки про алкоголізм Ольги Бузової
Вікторія Боня прокоментувала чутки про алкоголізм Ольги Бузової / Фото: instagram.com/buzova86, instagram.com/victoriabonya

За словами Вікторії, Ольга Бузова, яку довів до сліз відомий спортивний коментатор, ніколи не п'є до своїх виступів на концертах або в ефірах телешоу.

Коли я одного разу розмовляла з Ольгою, вона мені зізналася: "Віка, я ніколи перед концертом не п'ю. Я можу випити вже після, але не до", – розповіла Вікторія в інтерв'ю виданню Teleprogramma.pro .

Нещодавно в Мережі обговорювали поведінку Ольги Бузової на концерті російського реп-дуету HammAli & Navai. Тоді артистка танцювала і в один момент раптово опустилася на підлогу – їй довелося допомагати встати на ноги. Багато хто припустив, що Бузова була в стані алкогольного сп'яніння. Однак Боня впевнена, що це не так.

Ну і що. Людина хіба не може випити і розслабитися? Раптом настав "сухий закон", і всі такі правильні стали. Просто людям потрібно більше стежити за собою, а не дивитися за іншими. І тоді все буде добре. Почни з себе. Бузова вже почала, – сказала Вікторія.

Чутки про алкоголізм Ольги Бузової ходять вже давно. Скандал з коментатором в ефірі спортивної програми виник саме на тлі різкої фрази ведучого про алкоголь і натяк на те, що Ольга любить випити.

Раніше ми повідомляли, що Ольга Бузова зіграла у виставі про молодого Сталіна.

Дивіться відео про те, як побороти залежність:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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