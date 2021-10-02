Боня проклинала ВООЗ, але зробила щеплення. Згадуємо, що телеведуча говорила про вакцинацію

Новина, що Вікторія Боня вакцинувати, викликала бурхливу реакцію в Мережі. Телеведучої нагадали її слова в соцмережах про нібито небезпеку вакцинації

Що Вікторія Боня говорила про вакцинацію раніше / Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведуча і світська левиця Вікторія Боня раніше просила своїх підписників не робити щеплення від COVID-19 . Вона запевняла, що вакцина створена для стерилізації жінок.

Там містяться найпотужніші важкі метали, але також ще міститься один з компонентів білка, який призводить до безпліддя жінок. По суті, вся ця вакцинація – це стерилізація жінок, – говорила телеведуча після прочитання статті в інтернеті.

Скріншот: Instagram

Боня акцентувала увагу на тому, що цю статтю потім швидко видалили, щоб люди не могли дізнатися правду. Раніше Боня вважала, що за всім цим Всесвітня організація охорони здоров'я, яку фінансує Білл Гейтс.

Добре подумайте, перш ніж робити вакцину сьогодні. Особливо, якщо вона належить цієї проклятої Всесвітньої організації охорони здоров'я, – заявляла Вікторія Боня.

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У коментарях Вікторії під старим постом їй нагадали про її слова.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Боня здивувалася, що в Мережі така бурхлива реакція. Вона зазначила, у неї не було вибору.

Я працюю над одним проєктом чотири роки. Мені сказали, що якщо у мене не буде вакцини, він не відбудеться. А для мене це важливий проєкт. Мене поставили перед фактом, – пояснила Боня.

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