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Як зараз живе Борис Мойсеєв після двох інсультів – визнання директора співака

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
19 жовтня, 12:15
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Популярний російський співак майже не з'являється на публіці. Про стан здоров'я Мойсеєва ходить багато чуток, але артист вважає за краще зберігати мовчання
/ Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Директор співака Сергій Горох вирішив порушити мовчання і прокоментував останні новини. Борис Мойсеєв підтримує стосунки з Аллою Пугачовою.

Алла Борисівна йому дзвонить раз на місяць обов'язково, цікавиться здоров'ям, пропонує допомогу, недавно передала йому котлети його улюблені. Вони ще з молодості пам'ятають свої історії. Котлети, фрукти і гроші навіть передала йому, – розповів концертний директор в бесіді з Москва 24.

Борис Мойсеєв і Алла Пугачова
Борис Мойсеєв і Алла Пугачова / Фото: instagram.com/bmoiseevpro

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Стан здоров'я у нього стабільне, без погіршень. Він знаходиться в повній гармонії з собою, перебуває в гарному настрої.

Борис Мойсеєв
Борис Мойсеєв / Фото: instagram.com/chabanova73/

За словами директора, Мойсеєв дуже засмучується після фейковий публікацій в ЗМІ про себе, де пишуть, що він помер або що розпродає нерухомість.

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У наступному році артист хоче поїхати в свій будинок в Юрмалі, так як цього разу не вийшло.

Нагадаємо, що в 2010 році співак Борис Мойсеєв пережив інсульт. В результаті зупинки серця він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Однак незабаром артисту вдалося успішно відновитися і навіть повернутися до виступів. Інсульт, що трапився в 2015 році, значно погіршив його стан. Нещодавно Альона Апіна заявила, що Борис Мойсеєв знаходиться у важкому стані , але представник артиста цю інформацію спростував.

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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