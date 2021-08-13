Найвідоміші шульги серед зірок: принц Вільям, Бред Пітт, Анджеліна Джолі та інші

13 серпня в світі відзначають Міжнародний день шульги. Розповідаємо, які селебрітіс є шульгами від народження
Сьогодні, 13 серпня, у світі відзначають Міжнародний день шульги. Людям, які всі основні дії виконують лівою рукою, іноді буває досить нелегко. Адже майже все, що нас оточує, зручніше використовувати правшам.
Шульг у світі всього 15%, але серед знаменитостей їх виявилося дуже багато. Дії правої руки переважно регулюються лівою півкулею мозку, а дії лівої – відповідно, правою.
Кажуть, що ліва півкуля відповідає за логіку й аналіз, а ось права – за творчість. Напевно, саме тому серед представників творчих професій так багато шульг.
На честь Міжнародного дня шульги Сьогодні.Lifestyle пропонують вам дізнатися, хто з зірок є шульгою.
Серед тих, хто частіше виконує основні дії лівою рукою, – принц Вільям, Бред Пітт, Ніколь Кідман, Леді Гага, Джастін Бібер та інші. Серед українських зірок шульгами виявилися Андре Тан та DZIDZO.
Принц Вільям / Фото: Getty Images, Instagram
Актер Бред Пітт / Фото: Getty Images, Instagram
Ніколь Кідман / Фото: Getty Images, Instagram
Леді Гага / Фото: Getty Images, Instagram
Джастін Бібер / Фото: Getty Images, Instagram
Джулія Робертс / Фото: Getty Images, Instagram
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images, Instagram
Х'ю Джекман / Фото: Getty Images, Instagram
/ Фото: Getty Images, Instagram
Найкращі фільми з Томом Крузом / Фото: Getty Images, Instagram
/ Фото: Getty Images, Instagram
Телеведуча Опра Вінфрі / Фото: Getty Images, Instagram
Дизайнер Андре Тан / Фото: Getty Images, Instagram
Співак DZIDZIO / Фото: Getty Images, Instagram
Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images, Instagram
Якщо у вас є друзі, рідні, знайомі, колеги, у яких ліва рука працює частіше, ніж права, обов'язково привітайте їх з Днем лівші. Сьогодні.Lifestyle підготували прикольні поздоровлення, веселі листівки, вірші і побажання у свято всіх шульг.
З якими незручностями зустрічаються шульги, дивіться у відеосюжеті:
Анна Пономаренко
Редакторка
Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики. Більше статей автора
Інна Петрова
Редакторка
Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net. Більше статей автора