Найвідоміші шульги серед зірок: принц Вільям, Бред Пітт, Анджеліна Джолі та інші

13 серпня в світі відзначають Міжнародний день шульги. Розповідаємо, які селебрітіс є шульгами від народження

Сьогодні, 13 серпня, у світі відзначають Міжнародний день шульги. Людям, які всі основні дії виконують лівою рукою, іноді буває досить нелегко. Адже майже все, що нас оточує, зручніше використовувати правшам.

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Шульг у світі всього 15%, але серед знаменитостей їх виявилося дуже багато. Дії правої руки переважно регулюються лівою півкулею мозку, а дії лівої – відповідно, правою.

Кажуть, що ліва півкуля відповідає за логіку й аналіз, а ось права – за творчість. Напевно, саме тому серед представників творчих професій так багато шульг.

На честь Міжнародного дня шульги Сьогодні.Lifestyle пропонують вам дізнатися, хто з зірок є шульгою.

Серед тих, хто частіше виконує основні дії лівою рукою, – принц Вільям, Бред Пітт, Ніколь Кідман, Леді Гага, Джастін Бібер та інші. Серед українських зірок шульгами виявилися Андре Тан та DZIDZO.

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Принц Вільям / Фото: Getty Images, Instagram Актер Бред Пітт / Фото: Getty Images, Instagram Ніколь Кідман / Фото: Getty Images, Instagram Леді Гага / Фото: Getty Images, Instagram Джастін Бібер / Фото: Getty Images, Instagram Джулія Робертс / Фото: Getty Images, Instagram Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images, Instagram Х'ю Джекман / Фото: Getty Images, Instagram / Фото: Getty Images, Instagram Найкращі фільми з Томом Крузом / Фото: Getty Images, Instagram / Фото: Getty Images, Instagram Телеведуча Опра Вінфрі / Фото: Getty Images, Instagram Дизайнер Андре Тан / Фото: Getty Images, Instagram Співак DZIDZIO / Фото: Getty Images, Instagram Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images, Instagram 1 /15

Якщо у вас є друзі, рідні, знайомі, колеги, у яких ліва рука працює частіше, ніж права, обов'язково привітайте їх з Днем лівші. Сьогодні.Lifestyle підготували прикольні поздоровлення, веселі листівки, вірші і побажання у свято всіх шульг.

З якими незручностями зустрічаються шульги, дивіться у відеосюжеті: