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Колишня наречена Кличка вплуталася в бійку разом із раніше засудженим бойфрендом

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27 березня, 13:56
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Зіркова пара Гейден Панеттьєр і Брайан Гікерсон влипли до чергового скандалу
Гейден Панеттьєр та її бойфренд вплуталися в бійку
Гейден Панеттьєр та її бойфренд вплуталися в бійку / Фото: TMZ, Скріншот з YouTube

Брайан Гікерсон, який одержав тюремний термін за побиття, вчинив чергову бійку. Це сталося під час його побачення з Гейден Панеттьєр, яка, до речі, збирає гроші на допомогу Україні.

Так, Гікерсон вчинив бійку на території готелю Sunset Marquis. Гейден і Брайан вступили в суперечку з іншими постояльцями, бойфренд акторки плюнув на когось, а після всієї компанії скандалістів менеджер готелю вигнав на вулицю.

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Гейден Панеттьєр і Брайан Гікерсон вчинили бійку / Скріншот: TMZ

Там і почалася бійка, в ході якої дісталося Панеттьєр – Гейден намагалася відтягнути свого супутника від інших та випадково потрапила під удар, пише TMZ. Вона також кричала Гікерсону: "Брайан, в'язниця", нагадуючи йому про випробувальний термін.

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Гейден Панеттьєр звинуватила Брайана Гікерсона у насильстві
Гейден Панеттьєр звинуватила Брайана Гікерсона у насильстві / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Браяна Гікерсона звинуватили в домашньому насильстві та засудили до 45 днів тюремного ув'язнення та чотирьох років випробувального терміну ще у 2021 році. Панеттьєр через суд добилася того, щоб Гікерсон заборонили до неї наближатися, однак невдовзі вона знову почала проводити час із буйним хлопцем.

Стосунки із Кличком

Гейден Панеттьєр познайомилася з Володимиром Кличком у 2009 році. Вони то сходилися, то розходилися. Навіть збиралися офіційно одружитися. Гейден народила дочку Каю-Євдокію. Потім дуже тяжко переживала постродову депресію, її бачили в компанії інших чоловіків. Зрештою Володимир та Гейден розлучилися.

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Раніше Гейден Панеттьєр записала відео на підтримку українців.

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