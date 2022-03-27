Колишня наречена Кличка вплуталася в бійку разом із раніше засудженим бойфрендом

Зіркова пара Гейден Панеттьєр і Брайан Гікерсон влипли до чергового скандалу

Гейден Панеттьєр та її бойфренд вплуталися в бійку / Фото: TMZ, Скріншот з YouTube

Брайан Гікерсон, який одержав тюремний термін за побиття, вчинив чергову бійку. Це сталося під час його побачення з Гейден Панеттьєр, яка, до речі, збирає гроші на допомогу Україні.

Так, Гікерсон вчинив бійку на території готелю Sunset Marquis. Гейден і Брайан вступили в суперечку з іншими постояльцями, бойфренд акторки плюнув на когось, а після всієї компанії скандалістів менеджер готелю вигнав на вулицю.

Реклама

Гейден Панеттьєр і Брайан Гікерсон вчинили бійку / Скріншот: TMZ

Там і почалася бійка, в ході якої дісталося Панеттьєр – Гейден намагалася відтягнути свого супутника від інших та випадково потрапила під удар, пише TMZ. Вона також кричала Гікерсону: "Брайан, в'язниця", нагадуючи йому про випробувальний термін.

Реклама

Гейден Панеттьєр звинуватила Брайана Гікерсона у насильстві / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Браяна Гікерсона звинуватили в домашньому насильстві та засудили до 45 днів тюремного ув'язнення та чотирьох років випробувального терміну ще у 2021 році. Панеттьєр через суд добилася того, щоб Гікерсон заборонили до неї наближатися, однак невдовзі вона знову почала проводити час із буйним хлопцем.

Стосунки із Кличком

Гейден Панеттьєр познайомилася з Володимиром Кличком у 2009 році. Вони то сходилися, то розходилися. Навіть збиралися офіційно одружитися. Гейден народила дочку Каю-Євдокію. Потім дуже тяжко переживала постродову депресію, її бачили в компанії інших чоловіків. Зрештою Володимир та Гейден розлучилися.

Реклама

Раніше Гейден Панеттьєр записала відео на підтримку українців.

Найсвіжіші новини ви можете знайти в нашому Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.