Хейден Панеттьєр організувала збір коштів, щоб домогти українцям на передовій

Колишня кохана Володимира Кличка підтримує Україну не лише словом та ділом

Хейден Панеттьєр підтримала українців / Фото: Getty Images

Знаменита голлівудська акторка та мама доньки Володимира Кличка вже не вперше говорить у світі про російську агресію. Актриса зазначає, в Україні в неї має багато друзів і про те, що відбувається, вона знає з перших вуст. Хейден підтримує Україну і зараз вона зайнята збиранням необхідних коштів на закупівлю медикаментів та захисного спорядження для українців на передовій. Про це пише Люди.

Немає слів, щоб описати, як було спостерігати, як розгортається війна в Україні. Болісно усвідомлювати, що жителі України та люди, яких я називаю своїми друзями та сім'єю, відчайдушно намагаються захистити свій спосіб життя та країну, яку вони люблять. Я створила Hoplon International, щоб надавати допомогу безпосередньо українцям на передовій. Я не можу продовжувати сидіти осторонь, просто спостерігаючи, як вирує ця катастрофа

/ Фото: Getty Images

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Актриса закликала допомогти зі збором коштів та зазначила, будь-яка сума важлива.

Я молюся за мою сім'ю та друзів там і за всіх, хто бореться. Я хочу, щоб у вас було більше підтримки, і я хотіла б боротися з вами! А поки я прошу тих з нас, хто не може бути там, стати пліч-о-пліч на знак солідарності з народом України і показати свою підтримку

Раніше Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн. доларів на допомогу українцям. Також зірка "Друзі" Дженіфер Еністон приєдналася до підтримки нашого народу. Днями Девід та Вікторія Бекхем відкрили збирання коштів для допомоги українським дітям.

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