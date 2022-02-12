Що зараз з Армі Гаммером, який хотів з'їсти свою коханку, і чому він все ще знімається у кіно

Минулого року в Мережу потрапили скріншоти листування Армі Гаммера з його коханками, в яких найжахливіше далеко не зради

Що зараз з Армі Гаммером, якого звинуватили у насильстві? / Фото: YouTube, Instagram.com

Відразу кілька дівчат стверджували, що Армі Гаммер ґвалтував їх та погрожував. Він нібито розповідав одній із них, як одного разу вирізав серце тварини, і називав себе канібалом.

Хоча сам актор заперечував, що взагалі міг написати подібне, модель Пейдж Лоренц розтрубила ЗМІ, що Гаммер цілком серйозно шукав лікаря, який видалив би їй ребра. Їх Армі хотів засмажити та з'їсти. А в березні 2021 року жінка на ім'я Еффі розповіла, що Гаммер ґвалтував її та жорстоко з нею поводився.

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У січні минулого року випливла інформація про те, що актор вирізав на лобку своєї коханки букву "А", а в його підвалі зберігалися перев'язані манекени.

Фото манекена Армі Гаммер надіслав своїй коханці / Instagram

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У Мережі також були опубліковані фотографії з прихованого облікового запису Армі Гаммера, на яких зображені дівчина в білизні, тест на наркотики і сам актор.

Фото із прихованого акаунта Армі Гаммера / Instagram

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В одному з листування Армі Гаммер зізнався дівчині, що йому потрібно випити її кров, а вона називає його "Daddy" (татко- англ.).

Листування Армі Гаммера з однією із дівчат / Скріншот: Instagram

Що зараз із актором?

Нещодавно стало відомо, що 35-річний Гаммер помирився з колишньою дружиною, яка покинула його у 2020 році. Видання People повідомляє, що Елізабет Чемберс прийняла його, незважаючи на скандал із БДСМ та канібалізмом.

Армі Хаммер знову разом із Елізабет Чемберс / Фото: Getty Images

Більше того, Армі знявся у фільмі. Хоча ряд кіностудій відмовилися від співпраці з Гаммером, він все ж таки взяв участь у екранізації роману Агати Крісті, яка нещодавно вийшла на великі екрани. У фільмі також знялася Галь Гадот.

Армі Гаммер та Галь Гадот / Кадр з фільму "Смерть на Нілі"

Прем'єра картини, звичайно, супроводжувалася інформаційним шумом, здебільшого через скандал із актором. Проте сам Армі Гаммер у просуванні стрічки практично не брав участі.

Та й у трейлері актора практично не видно, він або стоїть у невпізнанному ракурсі, або захований за іншими героями.

Армі Хаммер провів у реабілітаційному центрі майже півроку / Фото: Getty Images

Як ми згадали раніше, нещодавно Армі Гаммера виписали з реабілітаційного центру, де він провів п'ять місяців. Весь цей час проходило розслідування у його справі – поліцейські вивчали звинувачення у насильстві, висунуті проти актора.

За інформацією анонімних джерел, зараз розслідування завершено, справа проти Гаммера, швидше за все, не дійде до суду.

Раніше ми розповідали, як Галь Гадот та Армі Гаммер викликали хвилю скандалів аж до заборони показу фільму.