Crazy Frog повертається! Коли чекати новий рингтон від культово персонажа

"Шалене жабеня" очолювало головні хіт-паради в середині 2000-х. Із 2009 року персонаж зник з поля зору і от цьогоріч він оголошує про несподіване повернення

Crazy Frog оголосив про повернення після 12-річної перерви. / Фото: thecrazyfrogofficial

Поки одні гурти розпадаються після 10-річного існування, Crazy Frog — він же "набридлива штука" – повертається. Його можна буде побачити вже 10 грудня 2021 року на YouTube. Напередодні жабеня-співак анонсував повернення у Мережі, проте не всі зрозуміли цього.

Ще у вересні персонаж у Instagram опублікував фото, на якому зображений з кухоним приладдям і допис був підписаний так: "Щось готується". Отже це вже був загадковий анонос повернення культового жабеняти!

Реклама

Crazy Frog повернеться 10 грудня. / Фото: thecrazyfrogofficial

Майбутній новий трек Crazy Frog буде натхненний тенденціями TikTok, а також будуть присутні класичні хіти в стилі mash-up, пише BBC.

Музикальний керівник Вольфганг Босс пояснив, що рішення про відродження персонажа викликало інтерес саме на YouTube.

Реклама

Відзначимо, що офіційне відео на популярний сингл Crazy Frog Axel F було завантажено на потокову платформу в червні 2009 року. З тих пір воно набрало понад 3,1 мільярда переглядів і є 19 найпопулярнішим кліпом в історії YouTube.

Водночас Босс поділився, що нові релізи скоріше всього перейдуть на нове покоління в TikTok.

Коли ми запустили Crazy Frog – TikTok не існувало. Але зараз застосунок надзвичайно важливий. По суті, це платформа номер один для людей, щоб ділитися новою музикою, – прокоментував він.

Дивіться кліп Crazy Frog – Axel F:

Реклама

Ймовірно, популярний персонаж матиме більш якісні відеокліпи, ніж 20 років тому. А допомогатимуть йому в цьому сучасні фото та відеоінструменти. Які саме – дізнайтесь тут.

Коротко про Crazy Frog

Цей персонаж створив шведський дизайнер Ерік Вернквістом у 2002 році. Права на його рингтони було продано компанії Jamba! у 2005 році для використання у рекламі.

Ця анімація була створена, щоб супроводжувати дивний звуковий ефект, створений 17-річним шведом Даніелем Мальмедалем у 1997 році у спробі імітувати звук двигуна мопеда.

Crazy Frog став широко відомим після кліпу 2005 року на ремікс Axel F. Цей рингтон займав перші місця у рейтингах у Великій Британії, Ірландії, Туреччині, Новій Зеландії, Австралії та багатьох країнах Європи.

Наступні альбоми Crazy Frog – Presents Crazy Hits та другий сингл Popcorn також мали успіх у всьому світі.Персонаж також породив цілу низку товарів та іграшок, а також дві відео-ігри.

Читайте також: