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Дочка Анасасіі Заворотнюк на карантині: Здала шість тестів на коронавірус

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
26 липня, 08:45
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Анна Заворотнюк залишається вдома на самоізоляції. Своїм фоловерам вона розповідає, що відчуває себе нормально і не потребує допомоги лікарів
Дочка Анастасії Заворотнюк заразилася коронавірусом
Дочка Анастасії Заворотнюк заразилася коронавірусом / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк нещодавно заразилася COVID-19. Дочка онкохворої акторки з "Моєї прекрасної няні" здала одразу шість тестів на ковід і всі вони виявилися позитивними.

У Instastories Анна ділиться з підписниками інформацією про стан свого здоров'я. За її словами, вона відчуває себе краще, хоча спочатку у неї пропали смак і нюх, а ще погіршився слух.

Все почалося з ломоти кісток, потім буквально через годину температура піднялася спочатку до 37, ще через годину до 38, слабкість була дуже сильна, не як при звичайній застуді, заклало ніс і почався кашель, потім через кілька днів зникли запахи, потім смак, – розповіла фоловерам дочка Анастасії Заворотнюк.

Анна Заворотнюк розповіла про проблеми зі здоров'ям на тлі стресу
Анна Заворотнюк розповіла про проблеми зі здоров'ям на тлі стресу / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Нещодавно Анна Заворотнюк вирішила відверто розповісти про психологічні проблеми. Вона зізналася, що страждає від депресії, її мучать тривога і панічні атаки.

Мій стан і настрій дуже мінливі. Іноді я відчуваю в собі якісь сили і можу змусити себе щось робити. А часом я не можу навіть встати з ліжка, – розповіла Анна.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Заворотнюк переписала особняк, в якому живе з чоловіком, на свою матір. Відома акторка у зв'язку з тривалим лікуванням недуги втратила бізнес. Вона вирішила переписати будинок, в якому проживають її діти і чоловік, на свою матір Валентину, щоб його не відібрали за борги.

Донці Анастасії Заворотнюк була потрібна допомога психолога – подробиці в сюжеті:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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