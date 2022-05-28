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Дженніфер Лопес розкрила правду про панічні атаки і виснаження: Я думала, що божеволію

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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28 травня, 13:39
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Американська поп-діва Дженніфер Лопес виявляється довгий час страждала від панічних атак на тлі серйозного виснаження організму
Дженніфер Лопес розповіла про панічні атаки
Дженніфер Лопес розповіла про панічні атаки

Зовнішності 52-річної Дженніфер Лопес може позаздрити будь-яка молода дівчина, адже суперзірка завжди виглядає на всі сто готується знову йти під вінець із Беном Аффлеком.

Однак, за словами самої Джей Ло, не завжди її стан був таким. Співачка зізналася у своєму блозі, що страждала від панічних атак на тлі повного виснаження організму

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Як розповіла Лопес, серйозні проблеми зі здоров'ям почалися на початку кар'єри. Тоді 20-річна Дженніфер намагалася на максимум викластися в роботі та не звертала увагу на надто напружений графік.

Був час у моєму житті, коли я спала від трьох до п'ятої години на добу. Я була на знімальному майданчику весь день і всю ніч у студії, а у вихідні влаштовувала гулянки та знімала відео. Мені було близько 20 років, і я думала, що непереможна, – розповіла Лопес.

Довгий час співачка не усвідомлювала, яку шкоду такий спосіб життя може завдати її здоров'ю. Розуміння того, що відбувається, прийшло до неї лише під час однієї з дуже складних панічних атак.

Я сиділа в трейлері, і вся робота та стрес, який вона принесла з собою, у поєднанні з недостатнім сном наздогнали мене. Я думала про те, що мені потрібно зробити того дня, і раптом я відчула, що не можу рухатись. Я не могла ясно бачити, а потім фізичні симптоми, які я мав, почали мене лякати, і страх посилився. Я думала, що божеволію, – поділилася співачка.

Тоді охоронець зірки відвіз її до лікаря, який пояснив Дженніфер, що відбувається і як тепер слід змінити своє життя.

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З тих пір Лопес регулярно боїться про своє здоров'я і ніколи не нехтує відпочинком. Більше того, вона вважає сон своїм головним секретом молодості та краси.

Я думаю про сон як про маленьку машину часу. Ти лягаєш і входиш у простір, де зберігаєш себе, а потім виходиш новою, молодшою людиною. Іноді я прокидаюся і кажу: "Вау! Я щойно втратив 10 років зі свого обличчя!". Ось що може зробити вам гарний нічний сон, – розповіла свій секрет Дженніфер Лопес.

Нагадаємо, вже у липні Дженніфер Лопес виступить на благодійному концерті в Італії на підтримку України

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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