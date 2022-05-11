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Дженніфер Лопес виступить на благодійному концерті в Італії на підтримку України

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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11 травня, 16:09
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Поп-зірка візьме участь на галавечорі, який відбудеться за підтримки UNICEF на італійському острові Капрі
Джей Ло виступить на Капрі, щоб зібрати кошти для українських біженців
Джей Ло виступить на Капрі, щоб зібрати кошти для українських біженців / Фото: Pinterest,

Підтримка у час війни дуже необхідна річ для українського народу, який бореться проти рашистського нашестя, і це розуміють світові зірки. Зараз багато знаменитостей надають допомогу Україні у тилу. Так, голлівудський режисер Кері Фукунага вже понад місяць волонтерить у різних містах нашої країни. А британський актор Бенедикт Камбербетч вирішив поселити українських біженців у своєму особняку.

Також долучилась до допомоги України Дженніфер Лопес. Як повідомляє видання Wwd, співачка виступить на благодійному гала-концерті Luisa Via Roma, який відбудеться 30 липня в історичному місці острова Чертоза-ді-Сан-Джакомо.

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Зазначається, що частину коштів, які зберуть під час концерту, перерахують на допомогу українським біженцям, які змушені були залишити свої домівки через напад РФ.

Також під час цього концерту на відеозв'язок вийдуть представники UNICEF, які зараз перебувають в Україні. Вони розкажуть про те, які злочини чинять російські нелюди в країні.

Окрім цього, у межах акції покажуть документальний фільм про нещодавню місію до Йорданії, де проживають сім'ї із Сирії.

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Нагадаємо, раніше Jerry Heil, "Антитіла", Аліна Паш та інші зірки виступили на концерті у Варшаві на підтримку України.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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