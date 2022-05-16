Джейсон Момоа зустрічається з гарячою мексиканською акторкою після розлучення з Лізою Боне (фото)

У січні цього року стало відомо про те, що Джейсон Момоа та Ліза Боне розлучаються після 17 років стосунків. Пізніше пара ненадовго відновила стосунки, після чого розлучилася назавжди

Джейсон Момоа та Ейса Гонсалес зустрічаються / Фото: Getty Images, instagram.com/eizagonzalez/

Новина про розлучення 42-річного Джейсона Момоа та 57-річної Лізи Боне засмутила багатьох шанувальників зіркової пари, проте сам Момома, схоже, довго сумувати не став і закрутив роман з красунею-акторкою Ейсою Гонсалес, повідомляє People.

За словами джерел з оточення пари, Момома "піклується про Ейсу" і вони весело проводять час.

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Вони зустрічаються. Обоє зайняті роботою, але разом веселяться. Поки що нічого серйозного, – сказав інсайдер.

Також повідомляється, що минулого місяця Джейсона бачили на прем'єрі фільму Ambulance, в якому знялася Ейса. Проте на червоній доріжці секс-символ Голлівуду позував сам.

Що відомо про Ейсу Гонсалес?

32-річна Ейса Гонсалес – мексиканська актриса та співачка. Дівчина народилася в Мехіко у 1990 році. З 2003 по 2004 рік Ейса навчалася акторській майстерності у студії M&M, у 2008 році Ейса відвідувала акторську студію Лі Страсберга у Нью-Йорку.

Ейса Гонсалес – нова дівчина Джейсона Момоа / Фото: instagram.com/eizagonzalez/

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У кіно дебютувала у 2007 році, знявшись у серіалі "Лола: Давним-давно". Знімалася в рекламі декількох брендів, а також з'являлася на мексиканських обкладинках Cosmopolitan і Glamour.

Ейса Гонсалес знімалася для модних брендів та прикрашала обкладинки глянцю / Фото: instagram.com/eizagonzalez/

Гонсалес вже може похвалитися списком фільмів, які завоювали популярність у всьому світі. Так, Ейса знялася у фільмах "Форсаж: Хоббс і Шоу", "Бладшот" та "Годзілла проти Конга".

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Ейса Гонсалес: особисте життя

З 2011 по 2013 зустрічалася з мексиканським бізнесменом Пепе Діасом. Їй також приписують стосунки з акторами Себастьяном Руллі, Ліамом Хемсвортом та з футболістом Кріштіану Роналду. У 2018 році зустрічалася з актором Джошем Дюамелем, а у червні-липні 2020 року – з актором Тімоті Шаламе.

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