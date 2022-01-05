Джоан Роулінг звинуватили в антисемітизмі? Гоблінів з Гаррі Поттера назвали карикатурою на євреїв

Напевно, за останні кілька років відома письменниця вже звикла отримувати погрози на свою адресу. То її "проклинають" за трансфобію, а це почали звинувачувати у антисемітизмі

Джоан Роулінг звинуватили в антисемітизмі через гоблінів-банкірів в "Гаррі Поттері" / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

Усім відомо, що Джоан Роулінг вже тривалий час перебуває в епіцентрі скандалу через звинувачення у негативному ставленні до трансгендерів – вона отримує чимало листів із погрозами від ЛГБТ-активістів. Але це ще не кінець. Днями американський телеведучий та комік Джон Стюарт, єврей за походженням, звинуватив письменницю у антисемітизмі.

У своєму подкасті "Проблема з Джоном Стюартом" чоловік заявив, що буцімто гобліни із "Гаррі Поттера", які керують банком "Грінготс" – це карикатура на євреїв, повідомляє Deadline.

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Джон Стюарт звинувачує Джоан Роулінг в антисемітизмі. Скриншот YouTube

Зазначимо, що у "Гаррі Поттері" гобліни – невисокі чоловічки з блідою шкірою, довгими пальцями, великими головами, гострими носами та вухами. Цих істот зобразили жадібними та хитрими.

Гоблін із банку "Грінготс". / Фото: Скріншот з YouTube

Стюарт стверджує, що хоч подібність гоблінів із карикатурами очевидна, але люди рідко це усвідомлюють. Як додав ведучий, коли він показував знайомим карикатурне зображення євреїв із антисемітської книги "Протоколи сіонських мудреців" 1903 року, то ті часто вважали, що це істоти з "Гаррі Поттера".

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І вони такі: "О, це ж картинка з книги про Гаррі Поттера!" А ти їм: "Ні, це карикатура на єврея з антисемітської літератури". Це ж світ магії та чаклунства. Там можна літати на драконах, завести сову як домашнього вихованця. Але хто завідуватиме банком? Євреї. Хіба що зуби їм зробимо гострішим, – обурюється Джон.

59-річний телеведучий додав, що коли він побачив сцену, де "євреї керують підземним банком", то подумав, що народ обурюватиметься, але вони лише зауважили, що це лише чарівники.

Гоблін та Гаррі Поттер. / Фото: Скріншот з YouTube

Ще у 2020 році Джоан Роулінг звинувачували в антисемітизмі через гоблінів "Грінготса". Але були й ті, хто висловлювався на її захист. Зокрема, письменник Ден Кехен зауважував, що це просто фольклорний образ банкірів у світі фентезі.

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До речі, деякі хейтери вирішили, що й підлога у банку "Грінготс" символічно прикрашає зірка Давида. Втім творці фільму тут ні до чого, адже це реальна підлога у представництві Австралії в Лондоні, де проходила частина зйомок.

Підлога у банку з "Гаррі Поттера". / Фото: Скріншот з YouTube

А інші ж критики стверджують, що в "Гаррі Поттері" є відсилання до нацистської Німеччини. Так, Волан-де-Морт, який хотів очистити світ від "бруднокровок" та маглів, вважається прототипом Адольфа Гітлера, який бажав винищити євреїв. А ось відомий знак блискавки на лобі головного героя нагадує емблему СС.

Волан-де-Морт вважають прототипом Гітлера. / Фото: Instagram

Схоже, що скандали навколо "Гаррі Потера" ще довго переслідуватимуть Джоан Роулінг. Але, ймовірно, вона вже змирилася з цим.

Нагадаємо, що через трансфобію письменницю навіть не покликали зніматися в спецепізоді "Гаррі Поттер через 20 років: повернення до Гоґвортсу". До речі, ми описували сюжет фільму.