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Єфремов порушив обіцянку дану матері загиблого в ДТП: Так і не зрозумів масштаб горя

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
12 серпня, 11:07
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Російський актор Михайло Єфремов взяв на себе зобов'язання допомогти рідним загиблого кур'єра, який пішов з життя з його вини. Як стверджує адвокат сім'ї, актор не стримав свого слова
Михайло Єфремов обіцяв матері загиблого купити новий будинок
Михайло Єфремов обіцяв матері загиблого купити новий будинок / Фото: instagram.com/efremovmfan

Зараз Михайло Єфремов відбуває покарання у виправній колонії в Білгородській області за смертельне ДТП в Москві, в якому він був визнаний винним . Аварія сталася влітку минулого року, коли Михайло Єфремов був в стані алкогольного сп'яніння за кермом авто. В результаті загинув кур'єр Сергій Захаров – водій іншої машини , з якою зіткнувся позашляховик Єфремова. Актор зараз намагається домогтися пом'якшення терміну і обіцяв допомагати цивільній дружині загиблого Ірині Стерховій і його мамі Марії Іванівні.

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Артист пообіцяв купити новий будинок мамі загиблого, але як стверджує адвокат сім'ї потерпілого, Єфремов не дотримав своєї обіцянки.

Будинок Марії Іванівни Захарової варто, як і раніше: ні з якими пропозиціями про допомогу ніхто до неї не приїжджав, – сказав адвокат сім'ї kp.ru.

Михайло Єфремов
Михайло Єфремов / Фото: Getty Images

Крім цього актор обіцяв виплатити компенсацію цивільній дружині загиблого, але й цього не зробив.

Ірина Стерхова, не отримавши грошей від Єфремова, тероризує судами нещасну вдову, для якої це пекло не може закінчитися навіть через рік після трагедії. На жаль, Михайло Єфремов так і не зрозумів масштаб горя, яке сталося через те ДТП, – зазначив авдокат.

Нагадаємо, Михайло Єфремов вперше після ДТП поспілкувався з журналістами .

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Хто із зірок мало не загинув в ДТП – дивіться в сюжеті:

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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