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Елджей знову присвятив трек Івлєєвій і підігрів чутки про возз'єднання: Без тебе я вмираю

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
3 грудня, 09:54
В закладинки
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Теледіва та репер продовжують підливати масло у вогонь та дражнити фанів спільними фото і не тільки. У шанувальників чимало питань до експари, зокрема – чи вони знову разом чи це черговий хайп?
Настю Івлєєву та Елджея підозрюють у возз'єднанні.
Настю Івлєєву та Елджея підозрюють у возз'єднанні. / Фото: instagram.com/sayonaraboy, instagram.com/_agentgirl_

Елджея та Настю Івлєєву останнім часом все частіше бачать разом. Ба більше, блогерша та репер публікують спільні світлини, хоч сама блондинка казала, що "більше не буде таких фото". Тож не дивно, що Мережею одразу поширилися чутки про возз'єднання колишнього подружжя.

Сама Івлєєва запевняє, що вони з Льошею просто друзі і ні про який роман мови йти не може. Але новий трек Елджея підігрів нові чутки про невгасаючі почуття парочки один до одного.

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Репер записав разом із музикантом THRILL PILL ліричну баладу "Умираю". У комопозиції розповідається про чоловіка, який ніяк не може забути свою колишню кохану. З одного боку, він хоче відновити ці стосунки, а з іншого – вважає, що йому краще бути одному. Ось така неоднозначність у тексті Льоші. Що він цим хоче сказати і, головне, кому?!

Бейбі, я більше не хочу ніколи і нікого кохати. І я тебе не підпущу, бейбі, я маю бути один, без образ. Бейбі, все що хочеш забирай. Найтемнішої ночі я мрію зустріти тебе знову. Я вмираю, без тебе вмираю, – йдеться у пісні.

Настя Івлєєва зустрілася з Елджеєм.
Настя Івлєєва зустрілася з Елджеєм. / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Звісно ж, шанувальники одразу дійшли висновку, що виконавець присвятив цей трек...Івлєєвій. А деякі навіть наголосили, що розлучення лише пішло на користь Елджею:

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  • Сподіваюся, цей трек зайде Насті більше ніж SODA.
  • Льошка, та яка вона крихітка, вона тітка для тебе. Навіть не думай сумувати.
  • Льоша, як добре розлучення на тебе впливає, давай більше!
  • Знову посилання до Насті?)
  • Настя повернися ти вже! Глянь, як криє пацана!
Фото: Скріншот instagram/sayonaraboy

Слухайте трек Елджея та THRILL PILL "Умираю":

Коротко про зіркову пару

Івлєєва та Елджей познайомилися у 2018 році. Вже через рік парочка одружилась. Тоді Настя публічно зізнавалсь, що вона боїться втратити коханого. Теледіва докладала безліч зусиль, аби зберегти шлюб, однак усі спроби виявились безуспішними. За словами зірки, у них виникло якесь непорозуміння.

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Настя Івлєєва і Елджей
Настя Івлєєва і Елджей / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Одна з найобговорюваніших пар шоу-бізу розлучилися вже в березні 2021 року. Проте фани дізналися про це лише влітку.

Настя нещодавно розповідала, що вони з Льошою залишилися в добрих стосунках. Після розлучення Івлєєва з головою поринула в роботу. Так, вона запустила кілька нових проєктів для YouTube, а також випустила власні чіпси.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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