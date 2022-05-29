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Олену Ваєнгу не хочуть бачити в Ізраїлі – концерти фанатки Путіна різко скасували

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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29 травня, 19:00
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Активісти добились свого – їм вдалось скасувати гастролі рашистської артистки, які мали стартувати з дня на день в Ізраїлі
В Ізраїлі скасували концерти Олени Ваєнги
В Ізраїлі скасували концерти Олени Ваєнги / Фото: Скріншот із відео

Зірки російського шоубізу, які замовчують війну в Україні заради кар'єри або ж поклоняються кривавому режиму Путіна, розплачуються за свою позицію "поза політикою". Нещодавно стало відомо, що виступи стендап-коміка Нурлана Сабурова заборонили на його батьківщині – у Казахстані.

Тепер з'явилась ще одна інформацію – про скасування концертів рашистської співачки Олени Ваєнги в ізраїльських містах. З 31 травня до 4 червня співачка мала співати на чотирьох концертах, але щось пішло не так.

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Активісти зверталися з вимогою до концертних майданчиків, щоб виступи там не відбулися. І як повідомила у Facebook активістка Анна Жарова, їхні заклики були недаремні.

Всім причетним дякую! У нас знову вийшло! Концерти Олени Ваєнги скасували. Не продюсер, а зали, в які ми направили лист з проханням переглянути своє рішення! Ваші дзвінки, листи, репости відіграли дуже важливу роль! – написала дівчина.

Зазначимо, що наразі виступи Олени Ваєнги перенесені на інші дати, однак на які саме – невідомо. Тож є надія, що ці гастролі скасували назавжди.

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Коли наступний концерт – незрозуміло, перевірити можуть лише ті, хто купив квитки. Але це ще одна наша маленька перемога над російськими пропагандистами! – заявила активістка.

Олена Ваєнга та її позиція

45-річна російська співачка – справжня посіпака президента-диктатора. Раніше в інтерв'ю Ксенії Собчак Ваєнга зізнавалась, що молиться за його здоров'я і боїться, що з ним щось станеться.

Скриншот YouTube

Я дуже боюся, що з ним щось станеться. Я тваринним страхом боюся цього. Мені потрібен тільки він. Ніхто не може бути таким. Він дуже сильний, я з ним не боюся. Якщо його не стане, я не знаю, що буде з моєю країною. І я молилася за свого президента як за близьку людину, – казала путіністка.

Зазначимо, поки в цивілізованих країнах скасовують концерти пропутінських артистів, у Росії свідомі знаменитості самі відмовляються виступати. Зокрема, співачка Тамара Гвердцителі скасувала гастролі на найближчі пів року та виїхала до Грузії.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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