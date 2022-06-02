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Ембер Герд не зможе виплатити компенсацію Джонні Деппу, бо вона не має таких грошей

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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2 червня, 20:42
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Про те, що Герд не здатна виплатити 15 мільйонів доларів як моральну шкоду та компенсацію за судові витрати, повідомила адвокат актриси – Елейн Бредегофт
Ембер Херд не зможе виплатити 15 млн доларів Джонні Деппу
Ембер Херд не зможе виплатити 15 млн доларів Джонні Деппу / Фото: Getty Images

Суд між колишнім подружжям завершився на користь Джонні Деппа. Зазначимо, що актор звинувачував колишню дружину у наклепі – Ембер заявляла про домашнє насильство з боку Джонні. Проте тепер суд визнав, що слова Герд та статті про неї з Деппом у деяких закордонних ЗМІ – наклеп.

Депп має отримати від актриси 15 млн доларів. Але, як виявилося, у зірки немає такої суми. Про це адвокат актриси Елейн Бредегофт повідомила в ефірі The Today Show на NBC, повідомляє Independent.

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Бредегофт повідомила, що Герд має намір оскаржити вирок.

Одна з перших речей, які вона (Ембер Херд. – Ред.) сказала, це: "Мені дуже шкода всіх цих жінок. Це невдача для всіх жінок у залі суду і за його межами". Вона відчуває цей тягар. Якщо ви не витягнете свій телефон і не запишете на відео, як ваш чоловік або ваша друга половинка б'є вас, вам не повірять, — сказала Елейн Бредегофт.

Елейн Бредехофт та Ембер Херд у будівлі суду в штаті Вірджинія, США
Елейн Бредехофт та Ембер Херд у будівлі суду в штаті Вірджинія, США / Фото: Getty Images

Ембер Герд та Джонні Депп зіграли весілля 2015 року. Проте вже через рік актриса подала на розлучення та заявила про насильство з боку ексчоловіка. Сам Депп заперечував звинувачення і вже 2019 року подав зустрічний позов до суду на Ембер і зажадав у неї 50 млн доларів за наклеп.

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До речі, на захист Джонні також виступила його колишня дівчина, супермодель Кейт Мосс. Зірка розповіла, що Депп ніколи її не бив і не скидав зі сходів, як стверджувала Ембер Герд.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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