Ембер Герд не зможе виплатити компенсацію Джонні Деппу, бо вона не має таких грошей

Про те, що Герд не здатна виплатити 15 мільйонів доларів як моральну шкоду та компенсацію за судові витрати, повідомила адвокат актриси – Елейн Бредегофт

Ембер Херд не зможе виплатити 15 млн доларів Джонні Деппу / Фото: Getty Images

Суд між колишнім подружжям завершився на користь Джонні Деппа. Зазначимо, що актор звинувачував колишню дружину у наклепі – Ембер заявляла про домашнє насильство з боку Джонні. Проте тепер суд визнав, що слова Герд та статті про неї з Деппом у деяких закордонних ЗМІ – наклеп.

Депп має отримати від актриси 15 млн доларів. Але, як виявилося, у зірки немає такої суми. Про це адвокат актриси Елейн Бредегофт повідомила в ефірі The Today Show на NBC, повідомляє Independent.

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Бредегофт повідомила, що Герд має намір оскаржити вирок.

Одна з перших речей, які вона (Ембер Херд. – Ред.) сказала, це: "Мені дуже шкода всіх цих жінок. Це невдача для всіх жінок у залі суду і за його межами". Вона відчуває цей тягар. Якщо ви не витягнете свій телефон і не запишете на відео, як ваш чоловік або ваша друга половинка б'є вас, вам не повірять, — сказала Елейн Бредегофт.

Елейн Бредехофт та Ембер Херд у будівлі суду в штаті Вірджинія, США / Фото: Getty Images

Ембер Герд та Джонні Депп зіграли весілля 2015 року. Проте вже через рік актриса подала на розлучення та заявила про насильство з боку ексчоловіка. Сам Депп заперечував звинувачення і вже 2019 року подав зустрічний позов до суду на Ембер і зажадав у неї 50 млн доларів за наклеп.

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До речі, на захист Джонні також виступила його колишня дівчина, супермодель Кейт Мосс. Зірка розповіла, що Депп ніколи її не бив і не скидав зі сходів, як стверджувала Ембер Герд.