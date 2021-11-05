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Довелося звернутися до батюшки – Лобода спростувала свою причетність до сатанізму на Муз-ТВ

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
5 листопада, 19:10
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Відома виконавиця заявила, що у її виступі на "Муз-ТВ", який розкритикували глядачі, немає демонічних елементів. Після звинувачень їй довелося звертатися до батюшки
Светлана Лобода не считает свое выступление сатанинским
Светлана Лобода не считает свое выступление сатанинским / Фото: Скріншот з YouTube

Влітку цього року Світлана Лобода виступила на премії "Муз-ТВ" із масштабним номером на пісню "Молоко". Слідом за Філіппом Кірковим, який назвав дуже схожим виступ, та й увесь образ Лободи, на фрагмент концерту всесвітньо відомої співачки Бейонсе, його розкритикували безліч медіа та глядачі.

Багатьом шанувальникам не сподобалася сама концепція номера, де напівгола співачка танцювала на величезному хресті – за це її масово звинуватили у сатанізмі. Тому артистці довелося звернутися по допомогу до свого духовного наставника. У новому інтерв'ю Лобода розповіла не лише історію створення номера, але й зізналася, що її дуже засмутили звинувачення.

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Там полилося таке в Інтернеті. Я зателефонувала своєму батюшці і говорю: "Подивіться номер, тут є щось від бісів? " У мене є мій батюшка, з яким я постійно на зв'язку. Мене це образило, бо я так не вважаю. Невже я несу в маси щось пов'язане з бісами, з демонами? У мене цього нема, я цього не відчуваю, – згадує виконавиця.

Фото: YouTube

Окрім концепції номера, шанувальники засудили схожість із західними співачками, як у танцювальній частині виступу, так і в самому образі Лободи.

Ми розбирали цю історію з моїми стилістами, бо готували образи. Я спочатку дуже чітко дала завдання: " Зробіть так, щоб не було схоже. Це дуже важливо, щоб не було перетинів. Цю тему багато разів використали різні артисти, зробіть правильно". І потім робили скріншоти крупного плану, де видно шматочок золота в мене і в неї – ось, мовляв, подивіться які однакові костюми. Це так смішно, – каже Світлана.

Дивіться повне інтерв'ю Світлани Лободи Маші Єфросініній:

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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