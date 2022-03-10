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Це пи*дець! Ксенія Собчак не рада новій фінансовій реальності в Росії

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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10 березня, 10:48
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Центральний банк Росії на пів року вводить обмеження на операції з готівковою валютою. Але така звістка не дуже втішає російських зірок
Ксенія Собчак жорстко відреагувала на обмеження Центробанку Росії
Ксенія Собчак жорстко відреагувала на обмеження Центробанку Росії / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Після того, як РФ розв'язала війну проти України, її економіка зазнала краху. Санкції, вихід великих компаній, обвал курсу рубля. І ще до цього всього банк Росії працюватиме в обмеженнях, тобто росіяни не зможуть купувати готівкову валюту з 9 березня до 9 вересня 2022 року.

Російська телеведуча Ксенія Собчак дуже емоційно відреагувала на обмеження Центробанку на продаж готівкової валюти.

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Який пи*дець. Це означає, що валюти немає. Якщо санкцію на заморожування ЦБ не знімуть – усьому кінець, – написала Собчак у своєму Telegram-каналі.

Telegram-канал

Крім того, Банк Росії накладає обмеження на зняття понад $10 тис. з валютних вкладів. Тобто клієнт може зняти до $10 тис. у готівковій валюті, а решту – у рублях за курсом на день видачі.

Раніше у Мережі з'явилася інформація про те, що Ксенія Собчак нібито залишає Росію та відлітає до Стамбула. Сама ж ведуча ніяк такі чутки не коментувала. Та й невідомо, де зараз вона взагалі перебуває.

Ще на початку вторгенння РФ в Україну Собчак висловлювалась про дії Путіна: "Вирішив все це зробити у своїй манері".

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