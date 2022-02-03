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Де гонорар? Леонід Каневський відреагував на сумку люксового бренду зі своїм зображенням

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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3 лютого, 14:53
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У Мережі бурхливо обговорюють сумку від люксового бренду Dolce & Gabbana, на якій зображено зірку "Слідство вели..." Леоніда Каневського
Леонід Каневський став героєм сумок D&G
Леонід Каневський став героєм сумок D&G

Популярний люксовий бренд, який відмовився від використання натурального хутра навіть не міг уявити, що їхні сумки викличуть такий резонанс у громадськості.

Модний аксесуар з'явився на полицях бренду ще у 2016 році, але увагу громадськості у країнах СНД завоював лише зараз.

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У Мережі активно обговорюють те, що чоловіки, зображені на сумці, дуже схожі на незмінного ведучого детективної програми "Слідство вели..." Леоніда Каневського.

Скріншот

Справді, намальовані персонажі, які бренд визнав просто сицилійськими чоловіками, точна копія зірки екранів.

Телеведучий уже встиг відреагувати на такий ажіотаж серед шанувальників. Каневський опублікував на своїй сторінці скріншот з сумкою.

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І куди звернутися за своїм гонораром? – поцікавився під фото ведучий "Слідство вели..."

"Слідство вели..." з Леонідом Каневським – про що програми?

Цикл програм розповідав про найгучніші злочини, що трапилися на території колишнього СРСР.

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Ведучим програми був і залишається Леонід Каневський. Оскільки всю розповідь веде від імені жителів на той час, у кожній програмі творці вдаються до реконструкції подій.

Каневский зумів стати невід'ємною частиною програми, завдяки своїм успішним і кумедним перевтіленням.

Раніше ми писали, що українська співачка Тіна Кароль показала на репетиції кумедні тапочки-батони за три тисячі гривень.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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