Де гонорар? Леонід Каневський відреагував на сумку люксового бренду зі своїм зображенням

У Мережі бурхливо обговорюють сумку від люксового бренду Dolce & Gabbana, на якій зображено зірку "Слідство вели..." Леоніда Каневського

Леонід Каневський став героєм сумок D&G

Популярний люксовий бренд, який відмовився від використання натурального хутра навіть не міг уявити, що їхні сумки викличуть такий резонанс у громадськості.

Модний аксесуар з'явився на полицях бренду ще у 2016 році, але увагу громадськості у країнах СНД завоював лише зараз.

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У Мережі активно обговорюють те, що чоловіки, зображені на сумці, дуже схожі на незмінного ведучого детективної програми "Слідство вели..." Леоніда Каневського.

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Справді, намальовані персонажі, які бренд визнав просто сицилійськими чоловіками, точна копія зірки екранів.

Телеведучий уже встиг відреагувати на такий ажіотаж серед шанувальників. Каневський опублікував на своїй сторінці скріншот з сумкою.

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І куди звернутися за своїм гонораром? – поцікавився під фото ведучий "Слідство вели..."

"Слідство вели..." з Леонідом Каневським – про що програми?

Цикл програм розповідав про найгучніші злочини, що трапилися на території колишнього СРСР.

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Ведучим програми був і залишається Леонід Каневський. Оскільки всю розповідь веде від імені жителів на той час, у кожній програмі творці вдаються до реконструкції подій.

Каневский зумів стати невід'ємною частиною програми, завдяки своїм успішним і кумедним перевтіленням.

Раніше ми писали, що українська співачка Тіна Кароль показала на репетиції кумедні тапочки-батони за три тисячі гривень.