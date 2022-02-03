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Где гонорар? Леонид Каневский отреагировал на сумку люксового бренда со своим изображением

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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3 февраля, 14:53
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В Сети бурно обсуждают сумку от люксового бренда Dolce & Gabbana, на которой изображен звезда "Следствие вели..." Леонид Каневский
Леонид Каневский стал героем сумок D&G
Леонид Каневский стал героем сумок D&G

Популярный люксовый бренд, который отказался от использования натурального меха, даже не мог представить, что их сумки вызовут такой резонанс у общественности.

Модный аксессуар появился на полках бренда еще в 2016 году, но внимание общественности в странах СНГ завоевал только сейчас.

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В Сети активно обсуждают то, что мужчины, изображенные на сумке, очень похожи на бессменного ведущего детективной программы "Следствие вели..." Леонида Каневского.

Скриншот

Действительно, нарисованные персонажи, которые бренд посчитал просто сицилийскими мужчинами, точная копия звезды экранов.

Телеведущий уже успел отреагировать на такой ажиотаж среди поклонников. Каневский опубликовал на своей странице скриншот с сумкой.

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И куда обратиться за своим гонораром? – поинтересовался под фото ведущий "Следствие вели..."

"Следствие вели..." с Леонидом Каневским – о чем программы?

Цикл программ рассказывал о самых громких преступлениях, случившихся на территории бывшего СССР.

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Ведущим программы был и остается Леонид Каневский. Так как все повествование ведет от лица жителей того времени, в каждой программе создатели прибегают к реконструкции событий.

Каневский сумел стать неотъемлемой частью программы, благодаря своим удачным и забавным перевоплощениям.

Ранее мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала на репетиции забавные тапочки-батоны за три тысячи гривен.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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