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Покійний чоловік Пугачової зрадив співачку – зізнання відомого продюсера

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
15 липня, 14:09
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Російський продюсер Андрій Разін вважає, що популярність Алли Пугачової – це не заслуга Олександра Стефановича
Андрій Разін заступився за Аллу Пугачову
Андрій Разін заступився за Аллу Пугачову / Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/, instagram.com/allapugacheva_prima

13 липня помер другий чоловік Алли Пугачової режисер Олександр Стефанович. Пара була разом в 1977-1981 роках. Режисер вважав, що своїм успіхом артистка зобов'язана йому і не раз про це заявляв в своїх інтерв'ю. Продюсер групи "Ласкавий травень" Андрій Разін незважаючи на конфлікти з Пугачовою вирішив заступитися за співачку.

Він називав себе мало не найбільшим продюсером, заявляв, що "зробив" Пугачову як співачку і завдяки йому вона стала зіркою. Дурниця! Її ніхто не міг "зробити", крім неї самої, бо Алла – сильна, самодостатня особистість. Це Стефанович все життя використовував її ім'я, – сказав Разін виданню News.Ru.

Чому Пугачова і Стефанович не ладили після розлучення
Чому Пугачова і Стефанович не ладили після розлучення / Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

На думку продюсера, Стефановичу не потрібно було ходити по різним ток-шоу і розповідати про особисте життя співачки. Але зраджував Пугачову не тільки режисер.

У моєму розумінні в житті Пугачової була два зрадника – Олександр Стефанович та актор на ім'я Сергій, чиє прізвище я навіть не хочу вимовляти вголос, – заявив Разін.

Алла Пугачова і Сергій Челобанов жили в цивільному шлюбі кілька років
Алла Пугачова і Сергій Челобанов жили в цивільному шлюбі кілька років / Фото: instagram.com/allapugacheva_prima, Скріншот з YouTube

Продюсер "Ласкового мая" натякнув на Сергія Челобанова. З ним Алла Пугачова кілька років жила в цивільному шлюбі. Через багато років Челобанов з'явився в ефірі одного з російських ток-шоу і розповів про стосунки зі співачкою.

Найскандальніші розлучення в українському шоу-бізнесі – подробиці в сюжеті:

Раніше Алла Пугачова прокоментувала слова Олександра Стефановича про її популярності.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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