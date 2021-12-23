Кабаєва буде в шоці! Зірка Універа намагалася спокусити Путіна на пресконференції та стала мемом

Під час пресконференції президента Росії Володимира Путіна акторка Ганна Хількевич еротично кусала губи. Це у свою чергу породило чутки про флірт зірки з політиком

Ганна Хількевич показувала спокусливі жести Володимиру Путіну. / Фото: Скріншот з YouTube

Сьогодні відбулася велика прес-конференція Володимира Путіна, який заговорив про "нову операцію на Донбасі". На заході побували не лише представники ЗМІ, а й селебретіс. Так, зірка "Універу" Ганна Хількевич прийшла поставити президентові питання про соцмережі та їхній вплив на розвиток дітей. Але, як то кажуть "щось пішло не так"

35-річна артистка заявила президенту, що соцмережі сприяють деградації молоді. Однак Путін заперечив, мов "діти зараз розумніші за своїх батьків і уся освіта ґрунтується на іграх, але варто знати у всьому межу".

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Здавалось би, все виглядало пристойно, Ганна поставила запитання Путіну – він відповідає. Але публіка не змогла пройти повз одного цікавого моменту – реакції артистки на виступ президента.

На ролику великим планом видно, як блондинка примружила очі і еротично облизнула губи, поки політик відповідав на її запитання. Цей епізод викликав справжній ажіотаж у Мережі:

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Фото: скріншот instagram

Згодом журналісти вирішили запитати у Хількевич, чи справді вона намагалася спокусити Путіна, однак дівчина спростувала такі здогадки, повідомляє Telegram-канал "Shoot".

Ну що ви! Я просто погано бачила, і губи засохли під маскою. Ні, звичайно, я жінка, по-перше. Гарна жінка. Не шукайте у всьому каверзу, – пояснила Ганна.

До речі, хоч і акторка говорила про поганий вплив онлайн-ресурсів на дітей, але сама вона успішно заробляє саме в Інтернеті. Два роки тому Хількевич увійшла до списку зірок, які одержують великі гонорари за рекламу в Instagram. Тоді ж Forbes оцінив її дохід у десятки мільйонів!

Що відомо про роман Путіна та Кабаєвої

Аліна Кабаєва та Володимир Путін. / Фото: Instagram

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Аліна Кабаєва — російська спортсменка та політичний діяч. Неодноразово у ЗМІ писали, що Володимир Путін має стосунки з нею. А у 2016 році західне видання повідомляло, що в Кабаєвої нібито народився син від Путіна. Втім, офіційних заяв щодо цього ні Путін, ні Кабаєва не робили.