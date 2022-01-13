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Як Леонід Куравльов жив у будинку для людей похилого віку – нові подробиці

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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13 січня, 15:49
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85-річний Леонід Куравльов зараз перебуває у лікарні, проте до госпіталізації останні півроку він жив у будинку для людей похилого віку
Леонід Куравльов у будинку для людей похилого віку поступово почав повертатися до життя
Леонід Куравльов у будинку для людей похилого віку поступово почав повертатися до життя / Фото: Instagram

Після смерті дружини актор замкнувся у собі . Син та донька зрозуміли, що не можуть самі допомогти батькові, і стали шукати місце, де актор зміг повернутися до життя і почати хоч з кимось контактувати. Для дітей було важливо знайти установу у Москві, щоб вони могли відвідувати батька. Леонід Куравльов перебував у приватній установі, де є все необхідне для літніх людей.

Як пише StarHit, актор жив у одномісній палаті. Спочатку не хотів ні з ким спілкуватися.

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Фахівці робили йому масажі та вправи в кімнаті, психологи приходили розмовляли, оскільки люди похилого віку адаптуються насилу, співробітники приносили їжу прямо до ліжка — все це стандартна відпрацьована технологія. Потім почали вивозити на каталці на прогулянки. А згодом Леонід В'ячеславович і сам почав виходити! Займався лікувальною фізкультурою , плюс на тренажерах – у його віці це справжній подвиг

Нові подробиці про стан здоров'я Леоніда Куравльова
Нові подробиці про стан здоров'я Леоніда Куравльова / Фото: Instagram

Актор почав спілкуватися з постояльцями приватного закладу, також артист порозумівся з нянечками, які його доглядав.

Три рази на день у них обхід – перевірка температури, сатурації, тиску, комусь допомагають переодягтися, помитися. І Куравльов весь час дівчатам робив компліменти, хихотів із ними. Почуття гумору в нього збереглося прекрасне, що теж багато про що говорить

Нові подробиці про стан Леоніда Куравльова
Нові подробиці про стан Леоніда Куравльова / Фото: Скриншот из видео

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Зазначається, син і дочка Куравльова не кидали батька. Сім'я регулярно відвідувала актора.

Були і онуки, і навіть батьки невістки — всі вони всередині сім'ї тісно спілкуються. Влаштували своєю появою справжнє свято. Донька приходила трохи рідше, але також регулярно. Жодних планів щодо термінів перебування батька тут діти не будували. Просто хотіли, щоб тому стало хоч трохи краще.

Раніше ми розповідали, що лікарі стурбовані станом здоров'я Леоніда Куравльова.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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