Як із роками змінився довговолосий красень Маліков (фото)

У своєму Instagram-профілі Маліков опублікував святкову світлину із тортом, на якому його мініатюрна фігурка з мікрофоном. У підписі артист подякував усім за теплі вітання.
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З нагоди дня народження відомого співака "Сьогодні" вирішили показати, як виглядав Дмитро Маліков на початку своєї кар'єри.
Днями, до речі, артист застиг у Instagram своє архівне фото. Кадр було зроблено у 1993 році.
Маліков завжди носив довге волосся і мало хто бачив його з короткою стрижкою.
Зовнішність співака із роками також практично не змінюється. Ось, наприклад, ще одна світлина молодого Дмитра.
Дмитро Маліков записав свою першу пісню у 14 років. Згодом його композицію вперше виконала Лариса Доліна.
На телебаченні артист дебютував у 1986 році – він виступив у програмах "Шире круг" та "Утренняя почта".
Популярність до Малікова прийшла буквально одразу після його першого виходу на велику сцену. Сольний концерт він дав в "Олімпійському" у 1990 році, а за рік випустив перший альбом.
Ось коротке відео з Дмитром Маліковим з 2000 року, яким він поділився в соцмережі:
Дмитро Маліков мав стосунки з Наталією Ветлицькою. Після цього він закрутив роман із дизайнеркою Оленою Ізаксон, яка народила йому дочку. Маліков також виховував дочку Ізаксон від першого шлюбу. Потім у пари з'явився син від сурогатної матері.
Маликов знявся у кількох фільмах та серіалах, у деяких із них він зіграв самого себе.
Нещодавно ювілей відсвяткував відомий ведучий Андрій Малахов. Як він виглядав у молодості, дивіться тут