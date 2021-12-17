Як зараз виглядають підрослі двійнята Іглесіаса та Курникової – дивимося рідкісні фото

Вчора двійнятам Енріке Іглесіаса та Ганни Курникової виповнилося 4 роки. Пара рідко показує фото дітей

Анна Курнікова показала двійнят, що підросли. / Фото: instagram.com/annakournikova

Але на честь дня народження двійнят Ніколаса та Люсі Анна Курнікова вирішила зробити виняток. Тенісистка не стала писати довгих постів, а просто опублікувала кілька нових фото Instagram .

Ніколас із чарівною ямочкою на щоці мило позував мамі.

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Анна Курнікова показала підросла сина від Енріке Іглесіаса / Фото: instagram.com/annakournikova

А Люсі сфотографували під час гри на дитячому майданчику.

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Анна Курнікова показала дочку, що підросла, від Енріке Іглесіаса / Фото: instagram.com/annakournikova

У коментарях всі зворушилися новим фото двійнят тенісистки та співака і попросили пару частіше ділитися фотографіями малюків.

Зазначимо, що знаменита російська тенісистка Анна Курнікова та відомий іспанський співак Енріке Іглесіас разом уже майже 20 років. Пара розпочала свої стосунки наприкінці 2001 року. Анна знімалася у кліпі в Енріке. Зараз подружжя виховує троє дітей: двійнят Ніколаса та Люсі (народилися у грудні 2017 року) та Мері, яка народилася у січні 2020-го .

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Пара рідко розповідає про своїх спадкоємців, але в одному зі своїх інтерв'ю на запитання, чи хоче Енріке, щоб його діти пішли стопами батьків, він відповів, що хотів би бачити своїх дочок швидше спортсменками – як їхня мама, ніж артистками.

Я можу чесно сказати вам, якби мені довелося вибирати щось одне, безумовно, я вибрав би спорт. Просто тому, що я люблю спорт. Я люблю гольф, я люблю теніс, і я не проти побачити, як одна з моїх маленьких дівчаток грає у теніс, – поділився музикант.

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