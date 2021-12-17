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Как сейчас выглядят подросшие двойняшки Иглесиаса и Курниковой – смотрим редкие фото

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
17 декабря, 10:55
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Вчера двойняшкам Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой исполнилось 4 года. Пара редко показывает фото детей
Анна Курникова показала подросших двойняшек
Анна Курникова показала подросших двойняшек / Фото: instagram.com/annakournikova

Но в честь дня рождения двойняшек Николаса и Люси Анна Курникова решила сделать исключение. Теннисистка не стала писать длинных постов, а просто опубликовала несколько новых фото в Instagram.

Николас с очаровательной ямочке на щеке мило позировал маме.

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Анна Курникова показала подросшего сына от Энрике Иглесиаса
Анна Курникова показала подросшего сына от Энрике Иглесиаса / Фото: instagram.com/annakournikova

А Люси сфотографировали во время игры на детской площадке.

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Анна Курникова показала подросшую дочь от Энрике Иглесиаса
Анна Курникова показала подросшую дочь от Энрике Иглесиаса / Фото: instagram.com/annakournikova

В комментариях все умилились новым фото двойняшек теннисистки и певца и попросили пару чаще делиться фотографиями малышей.

Отметим, что знаменитая российская теннисистка Анна Курникова и известный испанский певец Энрике Иглесиас вместе уже почти 20 лет. Пара начала свои отношения в конце 2001 года. Анна снималась в клипе у Энрике. Сейчас супруги воспитывают трое детей: двойняшек Николаса и Люси (родились в декабре 2017 года) и Мэри, которая родилась в январе 2020-го.

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Пара редко рассказывает о своих наследниках, но в одном из своих интервью на вопрос , хочет ли Энрике, чтобы его дети пошли по стопам родителей, он ответил, что предпочел бы видеть своих дочерей скорее спортсменками – как их мама, нежели артистками.

Я могу честно сказать вам, если бы мне пришлось выбирать что-то одно, безусловно, я бы выбрал спорт. Просто потому, что я люблю спорт. Я люблю гольф, я люблю теннис, и я не против увидеть, как одна из моих маленьких девочек играет в теннис, – поделился музыкант.

Ранее Оля Полякова поделилась в Сети редкими фото с мужем и дочками

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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