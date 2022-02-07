Ліззо, Грем, Холлідей: ТОП-5 пишнотілих красунь, які люблять оголюватися (фото)

Культ жіночого тіла мистецтво розпочався в епоху Відродження. Та якщо тоді популярними у художників були стрункі красуні, а основним об'єктом були жіночі груди, то пізніше, ближче до початку 17 століття, ідеалом вважалася жінка з округлими стегнами, складками на животі і навіть целюлітом.
Найчастіше у своїх роботах великих жінок зображував Пітер Пауль Рубенс, завдяки якому і з'явився термін "рубенсівська жінка".
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Навіщо взагалі цей екскурс у світ мистецтва? Зараз, у часи "нюдесів", знімки оголеної жінки незважаючи на свою доступність, так само привертають увагу і викликають суперечки моралістів і поціновувачів прекрасного.
Напередодні модель та ікона бодіпозитиву Ліззо, яка прийшла на вечірку Cardi B у прозорій сукні, опублікувала в Instagram-профілі оголене фото. Під претензійним підписом "Art" (мистецтво – англ.) її фоловери розсипалися в компліментах, називаючи дівчину "ідеальною", "королевою".
Чи справді це мистецтво? Буде правильно, якщо кожен вирішить сам для себе. Ми зібрали ще кілька популярних пишнотілих красунь, які не соромляться, а навпаки – дуже люблять показувати свої розкішні фігури.
Барбі Феррейра
Зірка "Ейфорії" 25-річна Барбі Феррейра не лише акторка, а й модель. Вона розпочинала свою кар'єру в American Apparel. Зараз Барбі – активна бодіпозитивниця та захисниця різноманітності тіл.
А ця світлина юної акторки для Who What Wear справді виглядає як витвір мистецтва.
Precious Lee
Прешес Лі стала першою афроамериканською моделлю розміру плюс, що з'явилася на сторінках американського Vogue. Її вишні форми тільки допомогли їй побудувати кар'єру і стати однією з найвідоміших повних моделей.
Precious Lee встигла пройтися подіумами таких брендів, як Versace, Moschino і Savage x Fenty, знятися в кампаніях для Good American Хлої Кардаш'ян і SKIMS Кім Кардаш'ян.
Ешлі Грем
Американська супермодель Ешлі Грем була на обкладинках майже всіх модних журналів, брала участь у показах Michael Kors та Prabal Gurung.
Вона активно використовує Instagram для просування бодіпозитиву, постить чесні вагітні світлини. Також вона має власну колекцію нижньої білизни, купальників і суконь. Фотографії Ещлі нікого не залишають байдужими.
Тесс Холлідей
35-річна американська модель і мати двох дітей Тесс Холлідей теж давно виступає за природну красу, бодіпозитив і проти фетшеймінгу. Чи потрібно тут щось додавати?
Свої форми Тесс любить і часто публікує відверті знімки в соцмережі, де за нею спостерігають майже 2,5 мільйони фоловерів. Просто мрія Ренесансу!
Раніше бренд білизни Victoria's Secret показав новий кампейн із плюс-сайз моделями.