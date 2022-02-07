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Как у Рубенса: ТОП-5 современных plus size моделей, которые любят обнажаться (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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7 февраля, 14:38
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Представим Instagram галереей, а фотографии обнаженных дам – картинами 16-17 веков
Plus size модели, которые обожают обнажаться
Plus size модели, которые обожают обнажаться / Фото: instagram.com/ashleygraham, instagram.com/tessholliday, instagram.com/barbieferreira

Культ женского тела в искусстве начался в эпоху Возрождения. Но если тогда популярными у живописцев были стройные красавицы, а главным объектом была женская грудь, то позже, ближе к началу 17 века, идеалом считалась дама с округлыми бедрами, складками на животе и даже целлюлитом.

Чаще в своих работах крупных дам изображал Питер Пауль Рубенс, благодаря которому и появился термин "рубенсовская женщина".

К чему вообще этот экскурс в мир искусства? Сейчас, во времена "нюдесов", снимки обнаженной женщины несмотря на свою доступность, все так же привлекают внимание и вызывают споры моралистов и ценителей прекрасного.

Накануне модель и икона бодипозитива – Лиззо, которая пришла на вечеринку Cardi B в прозрачном платье, опубликовала в Instagram-профиле обнаженное фото. Под претенциозной подписью "Art" (искусство – англ.) ее фолловеры рассыпались в комплиментах, называя девушку "идеальной", "королевой".

Плюс сайз модель Lizzo
Плюс сайз модель Lizzo / Фото: instagram.com/lizzobeeating

Действительно ли это искусство? Будет правильным, если каждый решит сам для себя. Мы же собрали еще несколько популярных пышнотелых красоток, которые не стесняются, а наоборот – очень любят показывать свои роскошные фигуры.

Барби Феррейра

Звезда "Эйфории" 25-летняя Барби Феррейра не только актриса, но и модель. Она начинала свою карьеру в American Apparel. Сейчас Барби – активная бодипозитивщица и защитница разнообразия тел.

Актриса и модель Барби Феррейра
Актриса и модель Барби Феррейра / Фото: instagram.com/barbieferreira

А это фото юной актрисы для Who What Wear действительно выглядит как произведение искусства.

Бодипозитивщица Барби Феррейра
Бодипозитивщица Барби Феррейра / Фото: instagram.com/barbieferreira

Precious Lee

Прешес Ли стала первой афроамериканской моделью размера плюс, появившаяся на страницах американского Vogue. Ее вышные формы только помогли ей построить карьеру и стать одной из самых узнаваемых полных моделей.

Precious Lee совершенно не боится обнажаться перед камерой
Precious Lee совершенно не боится обнажаться перед камерой / Фото: instagram.com/preciousleexoxo

Precious Lee успела пройтись по подиумам таких брендов, как Versace, Moschino и Savage x Fenty, сняться в кампаниях для Good American Хлои Кардашьян и SKIMS Ким Кардашьян.

Плюс сайз модель Precious Lee
Плюс сайз модель Precious Lee / Фото: instagram.com/preciousleexoxo

Эшли Грэм

Американская супермодель Эшли Грэм была на обложках почти всех крупных модных журналов, участвовала в показах Michael Kors и Prabal Gurung.

Эшли Грэм – королева бодипозитива
Эшли Грэм – королева бодипозитива / Фото: instagram.com/ashleygraham

Она активно использует Instagram для продвижения бодипозитива, постит честные беременные фото. Также у нее есть собственная коллекция нижнего белья, купальников и платьев. Фотографии Эщли никого не оставляют равнодушными.

Беременность не мешает Эшли позировать голой
Беременность не мешает Эшли позировать голой / Фото: instagram.com/ashleygraham

Тесс Холлидей

35-летняя американская модель и мать двоих детей Тесс Холлидей тоже давно выступает за естественную красоту, бодипозитив и против фэтшейминга. Нужно ли здесь что-то добавлять?

Модель Тесс Холлидей
Модель Тесс Холлидей / Фото: instagram.com/tessholliday

Свои формы Тесс обожает и часто публикует откровенные снимки в соцсети, где за ней наблюдают почти 2,5 миллиона фолловеров. Просто мечта Ренессанса!

Модель plus size Тесс Холлидей
Модель plus size Тесс Холлидей / Фото: instagram.com/tessholliday

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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