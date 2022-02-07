Как у Рубенса: ТОП-5 современных plus size моделей, которые любят обнажаться (фото)

Культ женского тела в искусстве начался в эпоху Возрождения. Но если тогда популярными у живописцев были стройные красавицы, а главным объектом была женская грудь, то позже, ближе к началу 17 века, идеалом считалась дама с округлыми бедрами, складками на животе и даже целлюлитом.
Чаще в своих работах крупных дам изображал Питер Пауль Рубенс, благодаря которому и появился термин "рубенсовская женщина".
К чему вообще этот экскурс в мир искусства? Сейчас, во времена "нюдесов", снимки обнаженной женщины несмотря на свою доступность, все так же привлекают внимание и вызывают споры моралистов и ценителей прекрасного.
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Накануне модель и икона бодипозитива – Лиззо, которая пришла на вечеринку Cardi B в прозрачном платье, опубликовала в Instagram-профиле обнаженное фото. Под претенциозной подписью "Art" (искусство – англ.) ее фолловеры рассыпались в комплиментах, называя девушку "идеальной", "королевой".
Действительно ли это искусство? Будет правильным, если каждый решит сам для себя. Мы же собрали еще несколько популярных пышнотелых красоток, которые не стесняются, а наоборот – очень любят показывать свои роскошные фигуры.
Барби Феррейра
Звезда "Эйфории" 25-летняя Барби Феррейра не только актриса, но и модель. Она начинала свою карьеру в American Apparel. Сейчас Барби – активная бодипозитивщица и защитница разнообразия тел.
А это фото юной актрисы для Who What Wear действительно выглядит как произведение искусства.
Precious Lee
Прешес Ли стала первой афроамериканской моделью размера плюс, появившаяся на страницах американского Vogue. Ее вышные формы только помогли ей построить карьеру и стать одной из самых узнаваемых полных моделей.
Precious Lee успела пройтись по подиумам таких брендов, как Versace, Moschino и Savage x Fenty, сняться в кампаниях для Good American Хлои Кардашьян и SKIMS Ким Кардашьян.
Эшли Грэм
Американская супермодель Эшли Грэм была на обложках почти всех крупных модных журналов, участвовала в показах Michael Kors и Prabal Gurung.
Она активно использует Instagram для продвижения бодипозитива, постит честные беременные фото. Также у нее есть собственная коллекция нижнего белья, купальников и платьев. Фотографии Эщли никого не оставляют равнодушными.
Тесс Холлидей
35-летняя американская модель и мать двоих детей Тесс Холлидей тоже давно выступает за естественную красоту, бодипозитив и против фэтшейминга. Нужно ли здесь что-то добавлять?
Свои формы Тесс обожает и часто публикует откровенные снимки в соцсети, где за ней наблюдают почти 2,5 миллиона фолловеров. Просто мечта Ренессанса!