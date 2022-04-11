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Як виглядала Нікола Пельтц до пластики: дивимось фото Брукліна Бекхема

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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11 квітня, 15:00
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Шанувальники обговорюють не лише особисте життя Миколи Пельтц, а й зовнішність
Як змінилася зовнішність дружини Брукліна Бекхема
Як змінилася зовнішність дружини Брукліна Бекхема / Фото: Getty Images

Днями Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися. Син Бекхемов і дочка мільярдера влаштували пишну урочистість, яку вже кілька днів активно обговорюють. До слова, парі не звикати до розмови в Мережі про себе, але є питання, які нова дружина Брукліна Бекхема не любить обговорювати і стосуються вони її зовнішності.

Користувачі Мережі впевнені, Нікола Пельтц робила пластичні операції, але вона сама це не коментує.

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Як змінилася зовнішність Ніколи Пельтц

Як пише Celebrity Plastics , дочка мільярдера зробила збільшення губ, ринопластику та підтяжку чола і не виключено, що була контурна пластика підборіддя.

/ Фото: Getty Images

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/ Фото: Getty Images

/ Фото: Getty Images

/ Фото: Getty Images

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/ Фото: Instagram

Що відомо про наречену Брукліна Бекхема

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц почали зустрічатися восени 2019 року. Дівчина старша за сина Бекхемів на чотири роки. Нікола – актриса, дочка знаменитого американського мільярдера Нельсона Пельтца. Батько дівчини є засновником Trian Fund Management та ексвласником Snapple, компанії з виробництва напоїв.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц
Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Вона знялася в серіалах "Під куполом", "Мотель Бейтс", фільмах "Трансформери. Епоха винищення" та "Повелитель стихій".

Нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхем підтримують Україну. Пара відкрила збір коштів для дітей, які постраждали під час війни України з Росією.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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