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Як виглядає 17-річний син Джанабаєвої та Меладзе – співачка показала рідкісне фото

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
29 листопада, 11:01
В закладинки
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Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе майже не публікують спільних фото зі старшим сином Костянтином
Альбіна Джанабаєва опублікувала рідкісне фото зі старшим сином
Альбіна Джанабаєва опублікувала рідкісне фото зі старшим сином / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе вважають за краще не обговорювати особисте життя та сім'ю в інтерв'ю. Лише зрідка пара може розповісти про своїх дітей, а тим більше показати їх у Instagram . Але у День матері, який у Росії відзначали вчора, екссолістка "ВІА Гри" опублікувала рідкісне фото із 17-річним сином.

Мій малюк, – підписала вона знімок у Instagram.

Альбіна Джанабаєва показала, як зараз виглядає старший син Костянтин
Альбіна Джанабаєва показала, як зараз виглядає старший син Костянтин / Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

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У коментарях багатьох зворушило фото мами із сином.

  • "Ой такий дорослий Костя і гарний як батьки. Зі святом вас, Альбіночко"
  • "Нічого собі Малий. Великий який"
  • "Який Костянтин дорослий і дуже гарний"
Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, екссолістка "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе одружені з 2014 року . Зіркова пара має двох синів — Костянтина, який народився 2004 року і Лука, що з'явився на світ 2014 року. Цього року у Альбіни та Валерія народилася донька Агата. Крім того, співак має трьох доньок від першого шлюбу. Відомо, що доньки Меладзе не спілкуються із Джанабаєвою.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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