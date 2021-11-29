Як виглядає 17-річний син Джанабаєвої та Меладзе – співачка показала рідкісне фото

Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе вважають за краще не обговорювати особисте життя та сім'ю в інтерв'ю. Лише зрідка пара може розповісти про своїх дітей, а тим більше показати їх у Instagram . Але у День матері, який у Росії відзначали вчора, екссолістка "ВІА Гри" опублікувала рідкісне фото із 17-річним сином.
Мій малюк, – підписала вона знімок у Instagram.
У коментарях багатьох зворушило фото мами із сином.
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Нагадаємо, екссолістка "ВІА Гри" Альбіна Джанабаєва та Валерій Меладзе одружені з 2014 року . Зіркова пара має двох синів — Костянтина, який народився 2004 року і Лука, що з'явився на світ 2014 року. Цього року у Альбіни та Валерія народилася донька Агата. Крім того, співак має трьох доньок від першого шлюбу. Відомо, що доньки Меладзе не спілкуються із Джанабаєвою.
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