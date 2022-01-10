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Дмитро Шепелєв вперше показав дитину від нової дружини – вона схожа на його сина від Жанни Фріске

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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10 січня, 09:58
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У березні минулого року колишній громадянський чоловік Жанни Фріске став батьком вдруге. Про своє особисте життя Дмитро Шепелєв вважає за краще не поширюватися
Дмитро Шепелєв вперше показав обличчя молодшого сина Тихона
Дмитро Шепелєв вперше показав обличчя молодшого сина Тихона / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Дмитро Шепелєв та його обраниця Катерина Тулупова рідко діляться спільними фото, а тим більше майже не публікують знімки дітей, але цього разу вони вирішили зробити виняток. Пара вперше показала обличчя спільного сина Тихона , якому зараз десять місяців

Син. Січень. Кролик, – підписав знімок телеведучий.

Як виглядає молодший син Дмитро Шепелєва
Як виглядає молодший син Дмитро Шепелєва / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

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У коментарях підписники не приховували захоплення. Багато зазначили, що Тихін дуже нагадує свого старшого брата Платона.

  • "Я подумала – Платоша. Потім здогадалася – Тихін"
  • "На вас схожий пацан, гарненький. На брата теж. Кров не вода"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Обраниця Шепелєва теж на своїй сторінці у Instagram поділилася фото сина.

Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова вперше показали обличчя сина Тихона
Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова вперше показали обличчя сина Тихона / Фото: instagram.com/tulupova

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Для Дмитра та Катерини малюк став першою спільною дитиною. При цьому пара вже виховує двох дітей: сина ведучого від шлюбу із покійною Жанною Фріске – Платона та доньку Катерини від її першого шлюбу – Ладу.

Раніше Дмитро Шепелєв поділився рідкісним відео із сином Жанни Фріске.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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