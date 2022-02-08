Каньє Вест покинув Джулію Фокс і зустрічається з двійником Кардаш'ян – ЗМІ

Нещодавно ми писали, що Джулія Фокс може стати новою фешн-іконою, як Каньє Веста вже помітили з іншою дівчиною.
Пару зняли папараці в Малібу. Супутниця Каньє була одягнена в total black лук від Balenciaga, що явно нагадує стиль Кім Кардаш'ян.
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Поки Вест прохолоджувався на вечірці в компанії довговолосої Чейні, Джулія Фокс була в Нью-Йорку. Це наштовхує на думку, що у репера нова пасія і з Фокс він уже розпрощався.
Хто така Чейні Джонс
24-річна Чейні зірка Instagram. Зі своїми 100 тисячами підписників вона ділиться типовими світлинами в купальниках, з вечірок та поїздок.
Чейні Джонс любить шкіряні костюми та повністю чорні вбрання, як і Кім Кардаш'ян. Форми у дівчини такі ж вражаючі.
Після розлучення з Каньє Вестом Кім Кардаш'ян всіляко намагається скоротити спілкування батька з дітьми, а сам репер вилучив усі фото із сім'єю зі свого Instagram.
На початку року Каньє не міг потрапити на день народження доньки, бо Кім, як стверджував сам Вест, приховувала від нього місце проведення вечірки.
Пізніше екси публічно посварилися через дітей, а Кім звинуватила колишнього чоловіка у прагненні "контролювати та маніпулювати".