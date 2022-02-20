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Кардаш'ян показала страшний малюнок її доньки, який дуже нагадує саму Кім (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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20 лютого, 19:53
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Зірка Instagram провела екскурсію своїм домом і показала картини 8-річної Норт
Кім Кардашьян жахнула Мережу малюнком своєї дочки Норт
Кім Кардашьян жахнула Мережу малюнком своєї дочки Норт / Фото: YouTube, instagram.com/kimkardashian

Після того як Норт провела екскурсію для передплатників у TikTok особняком Кім Кардаш'ян, її зіркова мама вирішила зробити це сама. Зірка показала свій будинок та поділилася теплими спогадами про своїх дітей – світлинами з пологового будинку та прогулянок зі спадкоємцями.

Похвалилася Кім й картинами авторства 8-річної Норт. Дівчинка намалювала для мами дракона, пейзажі, але серед артів виявився і дуже моторошний – це триока дівчина з довгим язиком, намальована вугіллям.

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Кім показала малюнок своєї доньки Норт / Фото: YouTube

Кардашьян зазначила, що дочка намалювала це, коли хворіла на COVID-19 і сиділа під замком у себе в кімнаті. Не знаю, як вам, але мені жінка з ілюстрації нагадує Кім.

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Дивіться повне відео з Кім Кардаш'ян, в якому вона розповідає про дитинство і показує страшні речі, на зразок свого відрізаного волосся, яке зберігає багато років:

В інтерв'ю для Vogue Кім зазначила, що у її будинку немає місця хаосу та тривозі – це для неї головне:

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Я виявила, що у світі так багато хаосу, що коли я приходжу додому, я хочу, щоб було по-справжньому тихо — я хочу, щоб усе було спокійно.

У Кім Кардаш'ян четверо дітей: Норт (2013), Сейнт (2015), від сурогатної матері Чикаго (2018) та Псалм (2019). 2021 року зірка подала на розлучення з Каньє Вестом.

Нещодавно Кім Кардаш'ян знялася для Vogue, де між рядками розповіла про нового хлопця, не вдаючись у подробиці. А також відверто вилила душу про розлучення з Каньє, який все ніяк не дасть їй спокою.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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