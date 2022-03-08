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Кейт Бланшетт записала відео про війну в Україні: "Мільйони людей у небезпеці"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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8 березня, 23:43
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Голлівудська зірка закликала весь світ допомогти українським переселенцям та біженцям
Голлівудська актриса Кейт Бланшетт записала відеозвернення із закликом підтримати Україну
Голлівудська актриса Кейт Бланшетт записала відеозвернення із закликом підтримати Україну / Фото: instagram.com/marygreenwell

Австралійська акторка Кейт Бланшетт не залишилася осторонь і, як багато її зіркових колег, наразі підтримує Україну.

Кейт, яка є послом доброї волі ООН у справах біженців, записала відеозвернення, сказавши, що кожен має долучитися та зробити внесок у порятунок українських життів, які постраждали від війни.

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Сотні тисяч людей вже у безпеці, та ще мільйони під загрозою, – зазначила Бланшетт.

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Кейт також звернулася до небайдужих із проханням пожертвувати кошти у фонд UNHCR, щоб допомогти українським громадянам у нашій країні та за її межами (вимушеним переселенцям).

Ролик з Кейт Бланшетт опублікувала у себе Instagram-профілі її візажистка – Мері Грінвелл. Вона раніше підтримала Україну та запостила арт із путіним та голубом.

Наші думки та підтримка з Україною ми молимося за припинення цього безумства, яке на нас обрушили, – написала Грінвелл.

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Нещодавно зірка "Ван Гельсінга" та "Людей Ікс" Г'ю Джекман підтримав Україну, опублікувавши відео Зеленського, про те, що Росія – держава-терорист.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Жінки, які ризикують своїм життям в Україні - ви неймовірні та весь світ за вами!

Цитата на segodnya.ua
Дженніфер Еністон Акторка
Джен підтримала Україну!

Україна 24

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