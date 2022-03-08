Г'ю Джекман підтримав Україну, опублікувавши відео Зеленського, що Росія – держава-терорист

Список західних знаменитостей, які за Україну, поповнився

Г'ю Джекман опублікував відео на підтримку України / Фото: Instagram

Поки деякі російські зірки намагаються довести, що Росія не воює з Україною, західні артисти роблять пожертвування для нашої країни та підтримують українців. Цього разу про війну висловився Г'ю Джекман. Він опублікував відео, у якому Володимир Зеленський розповідає, що Росія – держава-терорист.

Ви бачите державу-терориста, яка сплановано знищує міста України крилатими ракетами, артилерією. Держава, яка дозволяє собі стріляти з танків по атомних станціях. Жоден терорист ще такого не робив. Світ повинен дуже жорстко і швидко реагувати. Світ має зупинити владу Росії.

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Також нагадаємо, що вже дуже багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально. Крістен Стюарт на премії Spirit Awards підтримала Україну і разом із ведучими показала фак Путіну. Супермодель Джіджі Хадід віддасть частину свого заробітку Україні.

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