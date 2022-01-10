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Кіркоров на небезпечній швидкості прокотив сина і дочку: "Знущається з дітей!"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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10 січня, 12:33
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Російський співак почав рік з відпочинку – разом із дітьми він відлетів до Майамі
Філіп Кіркоров відвіз дітей відпочивати в Майамі
Філіп Кіркоров відвіз дітей відпочивати в Майамі / Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров проводить відпустку за кордоном і разом зі своїми дітьми Аллою-Вікторією та Мартіном, яких порівнюють із близнюками Пугачової, відправився до знаменитого парку розваг в Орландо.

Співак засинає стрічки своїх фоловерів сторіс із прогулянок і, здається, не випускає телефон із рук. Навіть на гірках Кіркоров не розлучається із камерою.

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В Instagram артист опублікував відео, зняте під час заїзду на американських гірках, які у штатах називають "руськими".

Вриватися у перший робочий понеділок треба саме так, – написав Філіп Кіркоров.

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Коментатори не пощадили зіркового батька та написали йому кілька зауважень під постом:

  • "Дістав уже Філіпок своїм хвалебним життям"
  • "Чому в дітей нуль емоцій?"

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Скріншот: instagram.com/fkirkorov

  • "Бідні діти. Сидять у страху, одному татові весело, а на обличчях дітей, особливо хлопчика – жах!"

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

  • "Гламурно зате з кепкою пролетів"
  • "А російською розучився говорити"

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

Раніше ми розповідали, як донька Філіпа Кіркорова шокувала батька та публіку своєю витівкою.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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