Комплекс діви? Інсайдери назвали роботу з Адель та її командою "справжнім кошмаром"

Виявляється, у британської співачки зовсім непростий характер, через що багато хто скаржиться на незручності у роботі з нею.

Артистку називають непростою у спілкуванні / Фото: instagram.com/adele

Нещодавно ми писали про те, що співачка Адель змушена скасувати концерти Weekends With Adele у Лас-Вегасі. Але наразі з'явилася додаткова інформація, яка по-новому розкриває ситуацію.

Як стало відомо, багато співробітників комплексу Caesars Palace, де мав відбутися концерт британської співачки, скаржаться на нестерпний характер зірки та примхи, через що робота з нею та її командою перетворилася на справжнє пекло. Таку інформацію повідомив Daily Mail журналіст-інсайдер.

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За його словами, у артистки були надто завищені вимоги: зокрема – до апаратури та був присутній "комплекс діви", який вона не хотіла "вимикати".

З'явилася інформация про непростий характер Адель / Фото: instagram.com/adele

У закладі величезний екран, дуже високотехнологічний, проте команда Адель наполягала на абсолютно новій системі з екраном, який на кілька дюймів більший за встановлений,

— каже джерело. При цьому доставити нову апаратуру вчасно вони не змогли через перебої з постачанням. Нібито Адель знала про це і все одно наполягла на новому устаткуванні, через що шоу, власне, і було скасовано.

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На даний момент коментарів від співачки по темі не було. Але також у Мережі обурюються і фанати артистки, які вже витратилися на квитки, готелі та перельоти.

Адель довелося відмінити заплановані концерти / Фото: instagram.com/adele

Ми продовжуємо стежити, чим скінчиться ситуація.

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