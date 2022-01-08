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Копія мами! У Мережі обговорюють дорослу дочку Бейонсе (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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8 січня, 20:18
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Днями старшій дочці Бейонсе та Джей-Зі, Блю Айві, виповнилося 10 років. Її бабуся поділилася спільною світлиною у Instagram
У Мережі обговорюють 10-річну дочку Бейонсе
У Мережі обговорюють 10-річну дочку Бейонсе / Фото: instagram.com/beyonce, instagram.com/mstinalawson

Американська зірка не часто показує своїх дітей у соцмережах. Але нещодавно Беонсе опублікувала рідкісну світлину із доньками у себе Instagram, те саме зробила і мама співачки.

На фотографії з Тіною Ноулз 10-річна Блю позує на пляжі. Дівчинку не впізнати – через її вбрання та окуляри вона виглядає дуже дорослою та схожою на Бейонсе.

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Мама Бейонсе – Тіна Ноулз та дочка Бейонсе – Блю Айві
Мама Бейонсе – Тіна Ноулз та дочка Бейонсе – Блю Айві / Фото: instagram.com/beyonce

Моїй прекрасній талановитій та неймовірно розумній онучці Блю Айві сьогодні виповнилося 10 років! Боже, здавалося, тільки вчора ти прийшла у цей світ! Блю дає найкращі поради, як доросла людина, я іноді забуваю, що вона така юна! Блю – одна з тих рідкісних обдарованих людей, які можуть усе, – написала Тіна в соцмережі.

"Не може бути, що вона так витягнулася!", "Місіс Тіна, або ти стаєш нижчою, або Блю росте", – пишуть у коментарях під фото про дочку Бейонса.

А ось знімок, який запостила Бейонсе.

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Бейонсе із доньками
Бейонсе із доньками / Фото: instagram.com/beyonce

Раніше Бейонсе та її дочки знялися в новій рекламі Ivy Park та Adidas. Також минулого року Бейонсе стала героїнею нового випуску британського Vogue. Її знімала молода дівчина-фотограф.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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